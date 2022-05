Tocador de jamón

La vorágine de festejos en la que estamos metidos me ha llevado a dos en los que he tenido la oportunidad de admirar el trabajo de los cortadores de jamón, cuya habilidad, precisión y pulcritud, son fundamentales para obtener el máximo rendimiento de la pieza. Tan reciente contemplación me ha traído a la memoria una anécdota que quiero compartir con ustedes, que probablemente habrán tenido experiencias parecidas, ya que la casuística alrededor del jamón, tan emblemático símbolo de abundancia y prosperidad, es inagotable.

Hace ya muchos años, mi padre y yo asistimos, en una bodega de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, al hermanamiento del jamón ibérico de Los Pedroches con el vino fino. La parte central del acto trataba de la monográfica degustación de jamón y vino, que desprendía toda clase de atractivos; uno de ellos, observar el corte. Como ya se sabe que la lentitud en el corte del jamón es inversamente proporcional a la rapidez con que se ingiere, el cortador comenzó sus preparativos con bastante antelación. Sobre un mostrador, a la altura adecuada y cercana a un foco de luz, colocó la jamonera, acopló en ella el jamón y lo descortezó. Mientras se sucedían las intervenciones ante el micrófono, sencillas declaraciones de principios por parte de las empresas, el cortador iba depositando en un plato las finísimas lonchas; a su lado, sin saber por dónde ni cómo, apareció un individuo que hacía lo siguiente: cada loncha que el cortador ponía en el plato, él la tomaba en sus dedos respetuosa y tiernamente, como si se tratase de un objeto sumamente delicado -en eso tenía toda la razón- y la ponía en otro plato contiguo, colocándola muy bien, alisándole los extremos y corrigiendo varias veces su posición hasta que la dejaba a su gusto, simétricamente situada respecto a vete tú a saber qué ejes imaginarios. Incansable, repitió la operación una y otra vez hasta dejar tapizados todos los platos que pudo. Por más que me quebraba la cabeza, no conseguía entender el objeto de aquel trabajo, ya que no suponía acelerar o suprimir algún trámite. Por eso me volví hacia mi padre y le susurré: ¿Me quieres decir qué misión tiene ese hombre? Mi padre, entre socarrón y divertido, me contestó la pregunta con otro susurro: ¿Pues no lo estás viendo? Tocar todas las lonchas.