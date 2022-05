La filosofía diésel

Adentrarse en las aguas de la filosofía en los días que vivimos de tanta incertidumbre, angustia y dolor, puede ser un leve antídoto contra el aguijonazo de la desesperanza. Últimamente ando releyendo a Kierkegaard, el singular filósofo danés que tejió su discurso de aire existencialista sin dejar nunca al lado su espíritu cristiano. El amor, la alegría, el entusiasmo de vivir están sumergidos a veces sin saberlo bajo una densa costra de oro y nieve. Y debemos rasgar el frío de la nieve, su tristeza escondida, para recoger el oro de la densa alegría que habita bajo ella. La vida es dual: el día y la noche, el frío y el fuego, el amor y el olvido, la aurora y el crepúsculo, son conceptos que dan sentido al universo y armonizan el todo, el equilibrio cenital de la razón, hoy tan defenestrada. Vivimos inmersos, de un modo irremisible, entre conceptos contrarios, divergentes. Y, a veces, uno se encuentra en el crespúsculo esperando que llegue el amanecer, pero, inexorablemente, cae la noche y la oscuridad aplastando la esperanza de hallar una hebra de luz en el horizonte.

Hablo de todo esto y reflexiono en torno a lo que hace unos días me explicaba Antonio González Carrillo, viejo amigo, sobre la necesidad de preservar la alegría y el ánimo en estos días oscuros de incertidumbre y vacío. Él ha inventado el término genial de «filosofía diésel» con idea de definir lo positivo, la entrega al que sufre y tiene llagas en el espíritu debido al fango social donde está inmerso. La empatía y la solidaridad gozosa que, a veces, observamos a nuestro alrededor nos reconfortan e inundan de esperanza. Darlo todo por nada. Sonreír al enemigo que nos niega el saludo al salir de nuestra casa. Rasgar la cortina de espesa oscuridad que cubre la luz purulenta del presente para hallar tras las ruinas de lo que ha de venir una romántica playa de alegría en la que bañar a diario nuestras dudas, nuestras incertidumbres y nuestros miedos. La alegría es el diésel que debe de mover a diario el gripado motor de la existencia. Uno sale de casa y mira en seguida alrededor para tender la luz que lleva dentro, pero se encuentra miradas hoscas, turbias, gestos insolidarios, frases secas, palabras sombrías que dejan sin aliento y echan ceniza en el bol de nuestro ánimo. Sin embargo, según dice Antonio, hay que crecerse y sonreír, amar, tender la mano a quien no lo merece incluso. Ese es el reto.

Donde no haya amor, pon amor y encontrarás amor, escribió San Juan de la Cruz, pero no es fácil trasladar a la vida real la hermosa luz que encierra esta frase, su resplandor poético que incendia el espíritu de aquel que aún cree posible la construcción del cielo aquí en la tierra. Dice Antonio González Carrillo que es preciso vindicar palabras que fulguren en nuestros labios al ser pronunciadas: democracia, bienestar, libertad y respeto, solidaridad, caricia, hierbabuena y oxígeno, romanticismo, yedra... Para un filósofo no profesional, aunque lleno de ideas genuinas, como él, en la ciudad que habitamos hay mil motivos para reflexionar sobre la belleza, la felicidad, el sueño y la dulzura. Córdoba es una ciudad bella, romántica, profunda y serena, de aura kierkegana. La filosofía de Kierkegaard se centra en que el alma debe elegir entre las sombras y las dudas terribles del mundo su camino. Otro pensamiento suyo singular define en esencia que para salvarse el hombre de las trampas del mundo y de las muchas añagazas que la vida le tiende debe de buscarse a él mismo con idea de ser diferente, puro, auténtico. La filosofía de Kierkegaard, a la par que la de González Carrillo, da importancia al fulgor absoluto de la conciencia personal. En la realidad plomiza e insustancial, profundamente anodina, que vivimos no hay ni un mínimo hueco para el claro pensamiento y la idea humanísima del filósofo danés. Sin embargo, como defiende entusiasmado el pensador cordobés González Carrillo, en nuestra sociedad viuda de ética, huérfana de valores espirituales, es más necesario que nunca el optimismo para contrarrestar el desaliento y la desesperanza en que nos sume el individualismo estandarizado, fruto esencial de un neoliberalismo que todo lo pudre, lo estanca y lo corrompe.

En esta ciudad de Séneca, la nuestra, la Córdoba lejana y sola de García Lorca, hay muchos motivos para la alegría (una virgen de esta ciudad lleva ese nombre) y, también, muchas razones para andar con el ánimo alto, sin desasosiegos. La belleza conduce al rincón de la alegría. La brisa de la Judería ajazminada estos días de mayo, los patios, la Ribera ebria de silbos de mirlos y ruiseñores, de susurros de chopo y murmullos de torcaces, son detalles que invitan al resplandor del optimismo. En esos conceptos estéticos atractivos, como afirma González Carrillo con sosiego, debemos hallar la filosofía diésel y arrancar el motor sutil de la alegría para cubrir de luz nuestra existencia.