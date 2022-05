Hoy, uno de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de san José Obrero, patrono de los trabajadores. Esta celebración coincide con el Día Mundial de Trabajo y fue instituida en el año 1955 por el papa Pio XII, ante un grupo de obreros reunidos en la plaza de san Pedro, en el Vaticano. En aquellos momentos, el Santo Padre pidió que «el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el próvido guardián de vosotros y de vuestras familias». Pío XII quiso que el custodio de la Sagrada Familia, «sea para todos los obreros del mundo, especial protector ante Dios, y escudo para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo». Posteriormente, el papa Juan Pablo II dedicó una encíclica a los trabajadores, Laborem exercens, destacando que «mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido «se hace más hombre». Posteriormente, en el Jubileo de los Trabajadores del año 2000, el Papa polaco añadió: «Queridos trabajadores, empresarios, cooperadores, agentes financieros y comerciantes, unid vuestros brazos, vuestra mente y vuestro corazón para contribuir a construir una sociedad que respete al hombre y su trabajo. El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Cuanto se realiza al servicio de una justicia mayor, de una fraternidad más vasta y de un orden más humano en las relaciones sociales, cuenta más que cualquier tipo de progreso en el campo técnico». Ahora, más recientemente, el papa Francisco le ha dedicado a san José, una Carta apostólica, bajo el titulo Con corazón de padre, presentándolo como «modelo e inspiración para todo ser humano que quiere asumir el recto sentido del trabajo». El Papa nos ofrece una silueta entrañable de san José: «José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que san José es un patrono ejemplar». Y el papa Francisco señala a continuación las consecuencias de la falta de trabajo: «Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tenga la posibilidad de un sustento digno?». Hoy es el Día del Trabajo, pero sobre todo, el día de los trabajadores. «Imploremos a san José obrero, dice el Papa, para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!». Hoy también, me gustaría recordar en estas lineas al cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, que ha llegado ya a la Casa del Padre. Entre sus destellos más hermosos, me gustaría destacar su pasión y su ilusión por la religiosidad popular, que le llevó a escribir un espléndido Diccionario de religiosidad popular, donde nos ofrece este hermoso mensaje cofradiero: «Elemento imprescindible en el contenido de la religiosidad popular es el culto, aprecio y relación con las imágenes. Para el pueblo es algo más que una simple representación convencional de lo sagrado, para convertirse en una particular forma de presencia de Cristo, de la Virgen María, de los santos». ¡Descanse en paz el querido cardenal y arzobispo, en los brazos del Buen Pastor!