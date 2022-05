Lo que vamos viviendo permanece irremediablemente atrás. Sólo nos pertenece como fabulación, como briznas de luz que irradian el presente con un halo dudoso. No se puede fiar mucho en el pasado, porque lo elaboramos como una obra de arte que vamos aprendiendo a interpretar cuando se queda lejos, con la distancia más salvífica del tiempo. Sucede lo mismo con cualquier narración, incluso con un libro de poemas: cuando acabo una novela, sé que otra escritura me queda por delante. Pero no la inmediata, no el siguiente libro, sino esa escritura que consiste siempre en no escribir, en dejar que lo escrito vaya tomando forma dentro de sí mismo, dentro de ti mismo. Se trata del silencio más sincero, de ese estancamiento del cajón que deja que la prosa gane su propio oxígeno y respire. No toda la distancia es ausencia porque ese vuelo sigue dentro de nosotros: el pasado, como una narración, también nos va creciendo en la retina dentro de ese cajón en que lo hemos guardado para darle su espacio, para escribir su tiempo, para poder sacarlo luego de dos meses o dos años y volverlo a leer como es debido. Nunca en caliente, nunca recién hecho. Por eso mismo hay matices que ganan su presencia años después, o semanas después de aquella última cita, que se vuelven de pronto y que nos miran, que nos hablan de nuevo, que pueden despertarnos las esencias que dejamos atrás para seguir viviendo.

Quizá porque cargamos demasiado, por la acumulación de materiales que toda vida implica, también necesitamos nuestro frasco de olvido, una adulteración de ese relato para que las costuras de la realidad no terminen ahogándonos. Nada es del todo cierto, y mucho menos la novela que acabas de escribir. Nada es del todo, nunca, lo que una vez quisiste. Así que déjalo ahí, cierra el cajón pero hazlo sin urgencia y sin falsa paciencia, espera a que te llegue ese momento de la revisión -la reescritura es revisar lo que sobra- y dedícate a un nuevo espejo abierto en que poder mirarte, en que seguir creciendo. Vive, sal ahí fuera. Mira a tu alrededor y no te vuelvas ni para revisar esa puerta que acabas de cerrar. Ya habrá tiempo después para vernos en lo que creímos ser, pero ha llegado el momento de dejar caer por fin las hojas secas para que el fruto nuevo crezca como debe.

Todo esto suena a fórmula sabida, pero la historia está en ponerla en práctica. De una manera u otra, los materiales con los que trabaja un escritor suelen ser el pasado. Un pasado más o menos adulterado, más o menos enmascarado, más o menos fabulado o imaginado incluso, pero pasado al fin. Por eso cuando el pasado te estalla en la cara no porque tú lo busques, sino porque lo encuentras en un libro, uno siente una mezcla de gozo y de ternura, de vértigo y asombro. Es lo que me ha pasado leyendo Amigo, la última novela de Ana Merino. No voy a hacer la crítica de Amigo porque estas son las páginas de Opinión, pero sí puedo decir que es una novela extraordinaria y que, como me adelantó muy sutilmente Ana, me iba a hacer sentir cosas potentes. Cómo no hacerlo, si la protagonista es una poeta, ya con la vida hecha, que vuelve a la Residencia de Estudiantes, donde tuvo una beca veinticinco años antes, cuando ella misma era una veinteañera que sólo creía en la poesía como océano de vida y explosión ardiente y sensorial. Ah, el fuego amigo. Pero Inés, la protagonista, al regresar a ese lugar mágico en el que fue feliz, en el que aún creía en la vida, descubre todo lo que ha perdido por el mero hecho de vivir. El caso es que yo he ido leyendo la novela con la pasión de quien descubre que ha dejado atrás las mismas cosas, esas mismas creencias, las mismas ilusiones. Que la vida desgasta y que escribir cada vez se vuelve más difícil manteniendo la fe en lo que se hace, la creencia sonora de una juventud que te hizo pensar que era posible, y apostarlo ahí todo.

Al leer la novela he vuelto allí y he pensado en cuántos becarios habrá que también recuerden su paso por la Residencia como una isla de gratitud y abrazo, como un sueño entre los chopos que fascinaron a Juan Ramón Jiménez, fantaseando con que tu habitación podía ser la misma -aunque hubieras vivido la restauración de los edificios- que una vez ocupó Federico García Lorca. Abrías las ventanas y las contraventanas, respirabas el aire y oías la fanfarria. Gracias a esta novela fantástica, que es bastante más de lo que he dicho, he vuelto a escuchar sus cantos de sirena y he recuperado algunas cosas que daba por perdidas. La escritura continúa. H