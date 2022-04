Con uve de burro

Con una sonrisa propia de su apellido, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha anunciado una nueva ley educativa para el próximo curso. La tiranía del mérito, el esfuerzo y la capacidad ha sido superada y, a partir de septiembre, los suspensos ya no serán un obstáculo para que impúberes y adolescentes obtengan un título que les abrirá las puertas... del INEM. Parece que no todos en el Gobierno entienden lo que significa aquello de que el saber no ocupa lugar.

Acaso influidos por el aforismo acuñado por la ahora devota embajadora Celaá - «los hijos no son de los padres»- en los últimos años la enseñanza en España ha sido objeto de deseo adoctrinador por los gobernantes, hasta el punto de convertirla en una sopa de letras. Loece, LODE, Logse, Lopeg, LOCE, LOE, Lomce y Lomloe son los acrónimos de las sucesivas leyes que han pretendido infructuosamente desasnar a la prole, si bien la última reforma alcanza cotas insuperables. El nuevo currículo que acompañará a nuestros hijos en los próximos años prescinde de la Filosofía, la historia de España anterior al siglo XIX, y hasta de la calificación numérica en las evaluaciones, so pretexto de evitar la estigmatización del zángano. En palabras de la nueva ley, el objetivo de la actual pedagogía es «el tratamiento transversal de la educación en valores, conocer los animales más próximos al ser humano, desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, valorar la higiene (esto es de agradecer), y desplegar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad». Debo confesar que no alcanzo a entender el significado de tan pomposa declaración de intenciones, pero me temo que a partir de ahora serán los padres los que lloren al dejar a sus hijos en la parada del autobús escolar. Viendo el contenido de algunas asignaturas, sospecho que el año que viene mi inocente Carmencita regresará a casa al finalizar el colegio convertida en una pequeña Irene Montero. Si por imperativo legal tiene que hacerlo sola y borracha, espero que al menos venga con las llaves de un chalet en Galapagar debajo del brazo. Presidido por un sorprendente afán de saber menos, en el nuevo plan de estudio las matemáticas serán objeto de una interpretación con perspectiva de género, lo que ha hecho temblar a los números primos, el cero y los catetos; por el contrario, más tranquilo se encuentra el número Pi dado su incuestionable carácter asexuado. Latín y griego ya son lenguas muertas... y enterradas; por influencias republicanas, se destierra a Recaredo o Chindasvinto, y la guillotina del olvido cae sobre Carlos V y Felipe II; la Armada Invencible es ahora el equipo de Copa Davis cuando juega Rafa Nadal; y Reyes Católicos solo es el nombre de una calle que desemboca en la plaza de Colón, así nombrada en honor a un eficaz detergente del siglo pasado. En apenas unos años hemos pasado de la memoria a la amnesia histórica, y es que en materia educativa parece que el progreso se define como la capacidad de avanzar hacia atrás. «¿Qué va a estudiar tu hija el año que viene?» me preguntó ayer un compañero de trabajo. Cabizbajo respondí: «Nada; pasa a cuarto de la ESO». ** Abogado