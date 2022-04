Abril cordobés

Mientras escribo esto, me llega desde la calle el repiqueteo de las ruedecillas de las mochilas escolares y de las maletas de los turistas, cuando chocan contra las estrías de las baldosas de las aceras. Un oído entrenado puede diferenciar fácilmente los dos sonidos; saltarín, agudo y desordenado el de las mochilas, acompañado, además, por el griterío de los chiquillos que van al colegio; grave y monótono el de las maletas de los turistas que se alojarán en los hoteles próximos. De vez en cuando, los carritos de la compra se incorporan a la competición, lo mismo que el taconeo de mujeres que van al trabajo. A las mujeres, la igualdad con los hombres todavía no nos ha llegado -entre otras cosas- a los pies. Oigo también el ruido lento y metálico de la puerta de la cochera al cerrarse y el portazo de la furgoneta que ha descargado en la frutería. Por fin, me asomo a la calle y veo a dos vecinos que se preguntan por la salud, y la terraza del bar de la esquina llena de gente desayunando; menos algún sándwich perdido, todos toman tostadas de pan con aceite, tomate y jamón.

Nunca me ha molestado el ruido aunque esté trabajando. Al revés, lo extraño cuando hay demasiado silencio. Por eso me alegro tanto de que mi calle recupere el ajetreo. Una calle en la que hace dos años vi crecer la hierba entre las baldosas, precisamente por la ausencia de transeúntes. Córdoba entera ha recuperado ese ajetreo. Este mes, iniciando hoy su última semana, da paso al famoso mayo cordobés, que, según vamos, comienza en abril y termina en junio. Recién clausurada la Cata del Vino de Montilla-Moriles -no tengo más remedio que elogiar la Guía de los Vinos de Córdoba, que este diario entregó el viernes- y celebrada ayer la Romería al santuario de Santo Domingo de Scala Coeli, Las Cruces empezarán el día 28. Todo superpuesto a la Feria del Libro, que empezó el 22 y durará hasta el 1 de mayo, justo para recibir al Festival de los Patios hasta el día 15. Y luego, menos de una semana para recuperarnos y aterrizar en la Feria. Ya me dirán ustedes cómo se puede sobrevivir a tal programa. A lo mejor nos falta un poco de entrenamiento tras estos años de mascarillas, geles hidroalcohólicos, aforos limitados y distancias de seguridad. Pero como el camino se hace al andar y ya hemos dado los primeros pasos, solo tenemos que tomar lo venidero con un poquito de calma y llegar hasta el final. Por otra parte, el camino es divertido. * Escritora. Académica.