La bola al pasto, y la copa al cielo

Parece que era Di Stéfano el que decía “la bola, al pasto”. Yo me he quedado con la frase, pero no sé muy bien qué significa, salvo que el maestro de futbolistas fuera contrario a las boleas y prefiriera el balón a ras de la hierba. Y es que, con las frases hechas pasa eso, que te despistas. Más vale despistarte en tu casa que en Twitter, porque ahí te comen vivo y tienes que aguantarte. Y más si eres político, y más si eres Juanma Moreno y estás contestando todos los días a las mismas preguntas (¿Ha decidido usted ya cuándo va a convocar las elecciones?).

Ayer sábado estuvo el presidente andaluz presentando un nuevo modelo residencial para que personas dependientes puedan vivir con sus familias, después de una semana inaugurando todo lo inaugurable, acabado o a medio hacer. Luego se fue a ver la final de la Copa del Rey al estadio de La Cartuja (por cierto, vaya faena le gastó el señor Rubiales a Felipe VI recibiéndolo aparte y entregándole no me acuerdo qué, fotografía mediante), que, como todos saben, terminó a la una de la madrugada. Pues esta mañana, pongo la radio y ya estaba Juanma Moreno en las pistas de tierra del cerro del Cabezo para asistir a la misa de romeros de la Virgen de la Cabeza. Este hombre es que no descansa. No me extraña que, después de una Semana Santa en la que ha recorrido Andalucía de punta a punta, se liara un poco y le dijera al capitán del Betis, Joaquín, cuando recibió la Copa del Rey, un rotundo “al cielo con ella”, frase conveniente para las procesiones y quizá para la romería, como se han encargado de decirle en Twitter los múltiples seguidores de la red social, unos con mejores maneras que otros, ya se sabe. 💚🏆 ¡Al cielo con ella, @joaquinarte!

Enhorabuena por la #CopaDelRey, @RealBetis.#BetisAlépic.twitter.com/M2s4FOBrPY — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 23 de abril de 2022 Una cosa es el fútbol y otra las vírgenes, aunque no está mal que el balón vaya al pasto y la copa suba hasta el cielo. Sevilla, y toda Andalucía, relumbraron de felicidad cuando el Betis colocó el penalti de la victoria. En la casi desierta Redacción de Diario CÓRDOBA, los tres que quedábamos gritamos como energúmenos. Me han dicho que el partido y la prórroga, que vi solo a retazos, fueron un plomo, pero a quién le importa eso cuando hemos teñido por un fin de semana nuestras vidas de verdiblanco. Eso sí, los periódicos nos la jugamos con el cierre. ¡Vaya horitas! Post data: El reguero de miguitas de pan que va dejando el presidente de la Junta está cercano a su fin. Las porras de las Redacciones pronto serán saldadas y sus ganadores recompensados. Hoy ha dado un pasito más, concretando lo que se infería de sus últimas declaraciones: que las elecciones andaluzas serán antes del verano. Pues ya está. Solo falta por saber si dejará que se celebre esta semana el Pleno del Parlamento de Andalucía, en el que el dictamen sobre las corruptelas de la Faffe permitiría al PP arrear con dureza al PSOE.