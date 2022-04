Yo, mis libros

Me crié rodeada de cuentos. Mamá siempre dice, orgullosa, cómo era capaz de leerlos en alto sin saber leer porque me sabía de memoria qué ponía en cada página. Yo, un mico, leyéndole un cuento a mamá o a la madrina. Qué estampa. Aprendí a hablar muy pronto y... Los cuentos fueron mi primer amor.

No me imagino cómo podría haber sobrevivido a la adolescencia sin los libros, la verdad. Eran mi refugio y mi lugar en el mundo. Todas aquellas historias me hacían olvidar las turbulencias que me sacudían por dentro. Los de Jordi Sierra i Fabra definieron mi sentimentalidad de entonces. Además, llegó la poesía. Creo que fue en ese momento cuando se produjo una declaración de amor sin medida. Y la relación entre nosotros se volvió algo serio. Devoraba libros como si no hubiera un mañana, con ese ansia por vivir de quien tiene todo el futuro en potencia entre las manos y no quiere perderse ninguna migaja, quien quiere descubrirlo todo ya. Mi menú veraniego: un libro al día, paseos continuos a la biblioteca y mis primeros cuadernos llenos de anotaciones de párrafos y versos. Estos últimos, mi fertilizante. Y el escondite perfecto para mis primeros poemas.

Y llegó Almudena Grandes. Buah. Me enamoré de todos sus libros. Uno a uno caían en mis manos como una nueva revelación. Supongo que fueron ellos los que construyeron los pilares de mi amor por Madrid. Yo quería vivir en el escenario de todas esas historias, de ‘Atlas de Geografía Humana’, además de pisar el Carabanchel de Manolito Gafotas al menos una vez. Fue Almudena quien me condujo a Carmen Martín Gaite y Carmen Laforet. Más tarde se uniría al grupo de mis imprescindibles Mercè Rodoreda, sin pasar por alto aquel verano que me obsesioné con ‘Últimas tardes con Teresa’ y visitar el monte Carmelo, pisar la plaza del Diamante y recorrer las calles de la Andrea de ‘Nada’. Barcelona tendría que ser el lugar de todas mis vacaciones.

No me imagino quién sería sin cargar con libros de un sitio a otro. Siempre han sido los protagonistas de todas mis mudanzas. Cada viaje tiene su libro. En casa desbordan los bajos del sofá y las estanterías (nunca hay suficientes para ellos). Y es que jamás habrá bastantes libros en mi vida. Siempre querré más. Son lo que me hacen plenamente feliz (junto a mi gata). Los quiero tanto tanto tanto... No podría decir dónde acaban ellos y dónde empiezo yo, porque en realidad soy todos los libros que he leído. Eso somos, aunque en los momentos en los que nos sentimos perdidas nos cueste recordarlo.