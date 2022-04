En homenaje al Día del Libro

Hoy Día Internacional del Libro, fijado por la Unesco en 1995, me viene a la memoria la sala de lectura del Museo Británico; el hemiciclo donde ocupé un sitio leyendo a diario libros sobre periodismo anglosajón. Detrás de aquella grandiosa estructura de madera había miles de libros perfectamente clasificados. Operarios con guardapolvos marrón claro se encargaban de traer hasta tres libros a la vez, a cientos de lectores. Me impresionó al enterarme que en uno de aquellos sitios Karl Mark preparó su libro ‘El Capital’. He querido también celebrar el Día del Libro visionando de nuevo la película ‘La Librería’, dirigida y adaptada por Isabel Coixet de la novela ‘The Bookshop’ escrita por Penélope Fitzgerald. Fue rodada en un pueblecito de Irlanda del Norte protagonizada por actores no españoles. La sensibilidad de la directora y su interés por la lectura recibió un merecido premio en la Feria Internacional de Libro de Fráncfort (2017) a la mejor adaptación literaria. Obtuvo asimismo el premio Goya (2018) a la mejor película y al mejor guion. Si se realizasen muchas películas como ‘La Librería’, se contribuiría a que se leyesen más libros. Pero imperan los efectos especiales. Recuerdo la escena que viví con siete años en la antigua sede del Colegio Cervantes de Córdoba. Todos los alumnos de la segunda clase de Primaria rodeábamos de pie la clase. Como alumno nuevo, en el último lugar. Cuando me tocó cumplí con la norma de leer entre 80 y 100 palabras por minuto según la enseñanza del Hermano Juan; y me colocó el segundo de la fila. Sustituí lo de aprender a leer por aprender leyendo.