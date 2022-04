Hoy por el Día del Libro pienso en los transportistas. Porque eso es lo que somos los que vamos configurando una biblioteca: eternos transportistas de nuestros propios libros, de unas pasiones propias, de palabras ingrávidas que un día volarán al desvelarnos unas claves secretas con que seguir viviendo. Una biblioteca es algo físico: hay que acumularla, hay que ordenarla, hay que sudarla. Hay que darle salida y refrescarla. Hay que condenar a las salidas que amenazan con dejarte a ti fuera del territorio. Salvador Clotas me contó una vez la teoría de los cien libros de Jaime Gil de Biedma: cien libros en casa, nada más. Muy elegidos. Pero cien. Y si uno nuevo entraba, otro entonces tenía que salir. Ese diálogo permanente entre tu cuerpo y los libros, entre los cuerpos vivos que también son los libros, es algo que me gusta y me motiva, es algo de que de alguna forma también llena mi vida de momentos muy físicos. Si la obra de un escritor son los libros que escribe -preferiblemente, de los que no se arrepiente demasiado- y la de un editor es su catálogo, la obra de un lector es su biblioteca personal. Escribo todo esto y me pregunto cuáles serían esos cien libros míos a los que no renunciaría. Supongo que habría una parte de mis imprescindibles -Scott Fitzgerald, Hemingway, Emily Dickinson, Lorca- y otra parte de amigos, con cuyos libros también he ido creciendo, que me han acompañado mientras yo iba escribiendo, también, mis libros propios. Es hermoso tener una biblioteca: empieza a ser un lujo de una vida anterior. Por ejemplo: toco un ejemplar de la poesía reunida de Pablo García Baena y de pronto recorro todos sus poemas de nuevo. Sus poemas, su voz, su casa entre nosotros. Todo eso regresa tan solo con pasar los dedos por el lomo, por tocar la cubierta o rozar el tejuelo. Qué gustazo también haber sentido esto. Cada libro es guardián de un pasado en marcha, con belleza no efímera. Somos transportistas de los sueños que pudimos vivir.