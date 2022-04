El secreto a voces

Lo mejor sería que Juan Manuel Moreno Bonilla se levantara hoy de buena mañana, convocara un consejo de gobierno extraordinario de la Junta de Andalucía y diera por disuelto el Parlamento llamando a las elecciones autonómicas. Así, los periodistas no tendrían que pasar otro día preguntándole a él -y a las «fuentes bien informadas» del Partido Popular y aledaños- si ha terminado ya su reflexión y ha decidido qué va a hacer. Ya, como anda diciendo que quiere formar gobierno para finales de agosto o primeros de septiembre, queda claro que va a haber adelanto electoral, y solo nos falta saber la fecha. Bueno, y por lo que habla queda explícito que se tiene por ganador de las elecciones. Y también que ya va aceptando lo de formar gobierno con Vox, visto que le «gusta» el gobierno de Fernández Mañueco en Castilla y León. Aun así, él quiere gobernar solo, quizá con la fuerza de unos resultados más parecidos a los de Isabel Díaz Ayuso en Madrid que a los de su compañero Alfonso en la Castilla histórica, pero la decisión está en manos del electorado andaluz. Mientras, en Sevilla, la Mesa del Parlamento se entretuvo el miércoles preparando el orden del día de un pleno, el de los días 27 y 28 de abril, que no sabe si se celebrará. La presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, ya hizo un amago de despedida en la última sesión plenaria, con un «por si acaso» que todo el mundo interpretó correctamente.

Pero falta el dato concreto, el hecho fehaciente, la decisión oficial. Y Juanma Moreno va soltando miguitas de pan mientras camina de norte a sur y de este a oeste de Andalucía con su sonrisa amable y su verbo mesurado. Lo último, de ayer, es lo del «secreto a voces». El presidente, a las inevitables preguntas mientras medio inauguraba una nueva reforma en el Hospital Militar de Sevilla, respondía que es un «secreto a voces que la legislatura se acaba», sobre todo, porque su Gobierno ha culminado «grandes proyectos» que se prometieron.

Ea, ya lo ven ustedes. Así que no me extraña que, además de las críticas de la oposición, su paciente socio de gobierno, Juan Marín, que no quiere ya las elecciones ni benditas por los malos augurios para Ciudadanos, terminara diciendo: «Si lo tiene claro lo que tiene que hacer es anunciarlo y ya está, a las urnas no hay que tenerles miedo».