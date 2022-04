Semana rara

Lo más bonito de la vida es la coherencia. Y no solo porque donde reina el orden reina Dios, sino porque dentro de la coherencia también cabe la anarquía, la bohemia, la creatividad, la genialidad y el vanguardismo. La coherencia da paz e incluso una elegante y romántica nostalgia que hace la vida más heroica. Pero la incoherencia acarrea injusticia e insensibilidad; y mal gusto. Todo esto lo escribo por la deriva incoherente que está tomando la Semana Santa en muchos lugares de Andalucía. Esta fecha representa el sacrificio de un hombre bueno que aceptó ser torturado hasta la muerte para dejar sentado a todas las generaciones venideras que es posible el perdón hasta de la infamia más grande. Porque el perdón es lo que hace girar el globo. Por eso, la Semana Santa requiere recordar la hazaña, para que sigamos sembrando y recogiendo ese mensaje. Y cuanto mejor la representemos más calará entre las gentes. Y si queremos imitarlo bien, debe cundir el respeto a través del silencio, imitando a Cristo cuando como oveja fue llevada al matadero y no abrió su boca. Si acaso, el folclore andaluz, tan rico y tan precioso, ya prevé el palo flamenco ideal como es la Saeta para imitar el dolor de una madre que marcha detrás de un hijo que camina ensangrentado portando una cruz con la que casi no puede porque todo el pecado del mundo pesa demasiado. La Semana Santa es una representación teatral trágica y popular que cuanto más realismo transmita, más eficaz será. Y eso es lo que la hace tan valiosa muy por encima de todas las demás tradiciones. Pero muchos lugares están tomando la dirección contraria al camino del Vía Crucis con manifestaciones musicales inapropiadas. A lo mejor no lo saben ni ellos, pero en ese plan, la Semana Santa desaparecerá para convertirse en un espacio de un más de lo mismo que además ya sobra. Miren ustedes, para todo eso tenemos la Navidad, el Rocío, las cruces, los patios, las Ferias... Así que dejen la Semana Santa en paz. Y por eso tengo que quitarme el sombrero con lugares como Sevilla capital o Córdoba, donde la tradición sigue siendo lo de siempre, lo que debe ser. Dejen las puñeteras rumbas, bulerías o reguetón para otras fiestas, leche. A ver si os enteráis de que no se puede cantar así en la representación del sufrimiento y asesinato de Jesús. Esperen a que se encierre el Paso y váyanse a un mesón o a una discoteca o donde les venga en gana. Pero ahí conténganse para que sigamos enseñando a nuestros hijos que hay momentos en la vida donde lo más expresivo es el silencio, las tristes trompetas o el grito desgarrador de una saeta. O miren, si no pueden resistirlo, invéntense ustedes una procesión del Resucitado el domingo por la noche y canten y bailen lo que quieran hasta la madrugada. Pero lo de ahora párenlo ya. No vendan una tradición milenaria y unigénita por treinta monedas de plata. H

*Abogado