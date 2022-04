Un espía en el salón

El objetivo de todo artículo de opinión es dar claves para entender mejor una noticia o un hecho social o, al menos enriquecer el debate en torno al mismo. Me gustaría cumplir con este objetivo en el caso de la polémica desatada sobre el programa israelí Pegasus, supuestamente empleado por el Gobierno para espiar núcleos independentistas y con serias sospechas de que haya podido utilizarse para fisgonear otras esferas.

El caso es que no entro en los fines de estas supuestas actividades de intromisión en la privacidad. Ni siquiera en la moralidad ya que es evidente que no habría legalidad alguna en semejantes prácticas. Voy más allá, porque lo que me pregunto es por qué no nos escandalizamos más de la cantidad de datos nuestros que están por ahí flotando, de nube en nube, con toda nuestra vida para ser vendida al mejor postor, ya sea una empresa que quiera hacer negocio metiéndonos publicidad personalizada a presión, algún gobierno interesado en conocernos mejor que nosotros mismos o alguien que opera con cientos de millones para comprar acciones de una red social, porque habría que preguntarse qué interés tiene el magnate fundador de Tesla, Elon Musk, en gastarse 2.888 millones de dólares en comprar solo el 9,2% de Twitter, una red social a la que hace poco le quitaba importancia y hasta criticaba.

Les voy a poner el último ejemplo al que me he enfrentado personalmente. Puede que hasta se rían. Hace unas semanas me regalaron uno de esos ‘cacharros’ que responden a tu voz y conectan todas las cosas con chips de la casa: tus ordenadores, televisores, móviles, pulseras electrónicas, interruptores domóticos y, en general, cualquier ‘bicho’ con internet. Pues bien, me estaba haciendo con el manejo del nuevo aparato inteligente cuando llegó una visita y me puse a hablar con ella: «Yo creo que cuando le digo ‘OK Google’ no me entiende». Y les juro, que hay una testigo, la citada visitante, que le oímos contestar a la máquina, y hasta creo recordar que con cierto tono de chulería: «Pues ya somos dos». Nos quedamos de piedra.

Ya digo que no puedo aportar pistas en un debate sobre los grandes programas espías cuando yo tengo en el salón un problema mucho más cercano y que me ha hecho formularme más preguntas. Entre ellas: ¿es normal que una máquina se meta en una conversación entre humanos? ¿Suelen estos ‘bichos’ vacilarle al dueño? ¿Hay alguna forma de bajarle el sentido del humor al cacharro? ¿Tengo que aguantar que hasta las máquinas se pitorreen de mí o puedo meterle directamente 220 voltios por la clavija de atrás? Ahora que hay dos inteligencias en casa, una natural y otra artificial, ¿tengo que seguir pagando el alquiler yo solo o el cacharro es más listo?... ¡Y dice el aparato «discúlpame, aún estoy aprendiendo»! ¡Pues menos mal!

No sé cuántos programas espías gubernamentales, privados, de empresas, profesionales o de aficionados nos vigilan ni con qué fin. Pero es obvio que se lo estamos contando todo nosotros. Nuestros datos ya no son nuestros, pertenecen a vaya usted a saber qué inteligencias artificiales, ya que nosotros como comunidad no hemos demostrado tener inteligencia alguna.

Y luego me pide la dentista, como me ocurrió ayer mismo, que le firme un documento de tratamiento de mi información personal porque se lo exige la Agencia de Protección de Datos. No sé para qué existe este organismo con todo lo que está cayendo. Al menos me quedo tranquilo de que tengo las muelas con su privacidad protegida. Respecto al aparato que habla por su cuenta en mi salón... lo he desconectado, apagado y metido en una caja. Me da miedo.