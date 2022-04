Pongamos que hablo de Melilla, como pudiera decir Ceuta. Hablemos, pues, de Melilla porque hasta en los sobres oficiales se lee que Melilla es España.

Pero pensar en Melilla no es lo mismo que si lo hacemos, por ejemplo, en El Ferrol. Porque en la ciudad africana el verbo copulativo ser de la oración atributiva enuncia, más que la calidad del sujeto, un deseo del hablante y es, más que una afirmación, un imperativo que obliga a algo más que ser español en El Ferrol. Tratad de decir que El Ferrol no es España y os tomaran por loco y os abandonarán entre risas y conmiseración.

Lo angustioso es que cuando afirmamos que Melilla es España no sabemos a ciencia cierta a quién se lo decimos. A Marruecos, seguro, pero más allá de la certeza de no ser escuchados, dudamos del auténtico receptor del mismo, pues ¿para quién hablamos sino para esa sombra que delata una duda amasada por la historia? Esta sombra tiene la apariencia de la mauvaise fois sartriana, de esa estructura mental de autoengaño por el que tratamos de persuadirnos de que un acto desagradable no existe, mientras somos vagamente conscientes de que nos estamos persuadiendo para que así sea. La persuasión se orienta, pues, hacia uno mismo antes que hacia los otros y se ejerce por un mecanismo de compensación sicológica que nos hace ir más allá de lo necesario para no parecer sospechosos de detenernos demasiado cerca. El caso más extremo que conozco fue cuando el dramaturgo Fernando Arrabal, al ser nombrado hijo predilecto de Melilla en 1982, declaró que habría que hacer a Melilla no solo la capital de España sino de la ONU. La carcajada fue más producto del pánico que de la patochada, porque nadie puede elevarse más que un artista lunático sin romperse la crisma. Los españoles de a pie solo podríamos afirmar con certeza que Melilla es de España, por ser «cosa muy importante para la guarda de estos reinos», como se lee en el testamento de la reina Isabel la Católica, y añadir que seguirá siendo de nuestro país siempre que sepamos organizar una diplomacia eficiente, pues si ya Gibraltar no merece una guerra (Franco dixit), ¿qué Gobierno se embarcaría en una guerra con Marruecos (o viceversa) por Melilla? Hay que reconocer que estamos necesitados, no tanto de un ejército o de buenas intenciones de vecindad, sino de aliados porque ya no hacemos la Historia.

Creo que a este estadio le llaman realpolitic, ¿comprenden? Es absurdo reclamarle al presidente Pedro Sánchez que no se haga mención a las ciudades autónomas en su reciente cambio en la política sobre el Sahara. No es nuestra soberanía la que está en juego sino la del Sáhara. Ni es en esa mesa sobre la que había que poner «la carta» (socorrida metáfora). Es en otros espacios, en los intereses geoestratégicos y geopolíticos de la Casa Blanca, por ejemplo, donde se cuece el destino de la ciudad. Lo más dramático es eso: la sensación de que Melilla está en el aire y no depende solo de nosotros su futuro. Esta sensación produce la constante alarma y la lucha permanente que traza un puente entre su conquista en el siglo XV y el abandono. Pero, como diría el presidente con ambigüedad: Cuando lleguemos a ese puente cruzaremos ese río.

* Comentarista político