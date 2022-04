Los libros

Me recuerdo entre libros desde siempre; mucho antes de aprender a leer, mi padre me enseñaba a tocarlos, a abrirlos, a pasar sus páginas con delicadeza, a marcarlas, cuando detenía la lectura, con una cinta, un papel, una cartulina o un cartoncillo, cuyo grosor no excediera «el de una tarjeta de visita». Cuando, todavía muy pequeña, pero sabiendo leer, le pedía un libro de su biblioteca para leerlo o consultarlo, siempre seguía el mismo ritual: lo sacaba del estante, lo abría más o menos por la mitad, lo cerraba algo bruscamente haciendo que saltasen bajo la luz miles de pizquitas doradas, acariciaba las cubiertas y el lomo y, por fin, me lo entregaba, debatiéndose -por su expresión- entre el deseo de que lo disfrutase y el temor a que se lo devolviese manchado o descuajeringado, cosa que jamás sucedió.

Leí y releí todo lo que pude. Por mis manos pasaron los cuentos de los Hermanos Grimm y los de Andersen; nunca adaptaciones infantiles, sino las obras originales e íntegras. Mis veranos, sin la más mínima obligación -salvo las actividades al aire libre, sobre todo, en el mar- estaban dedicados a la lectura. Jamás por cuestiones morales mi padre me negó un libro. Tenía él la teoría de que un libro bien escrito no podría hacerme daño si lo entendía y, si no lo entendía, tampoco. Así que con once o doce años los mitos clásicos griegos poblaron mi cabeza, a la vez que las leyendas populares españolas, región a región y pueblo a pueblo, que situaba perfectamente, puesto que en el colegio estaba estudiando la geografía de España y la geografía universal de María Comas. Para no aburrir, renuncio a enumerar la lista de libros leídos a partir de entonces, pero pueden hacerse idea del batiburillo, si les digo, a modo de ejemplo, que pude alternar Mujercitas con Las mil y una noches, La vuelta al mundo en ochenta días con El Decameron, Platero y yo con El Quijote, El último mohicano con El guardián entre el centeno o Las dos huerfanitas con La montaña mágica; y el teatro clásico lo practiqué en la Escuela de Arte Dramático, que actualmente lleva el nombre de Miguel Salcedo Hierro. He sido una lectora voraz y en los muchos años dedicados a la enseñanza, traté de transmitirlo a mis alumnos. Nunca dejé de emocionarme cuando aprendían a leer y me miraban a los ojos, conocedores de que habían obtenido la llave que les daba acceso a otras vidas y otros mundos. * Académica. Escritora