Pascua: sólo los que aman resucitan

La Semana Santa no termina el Viernes Santo, contemplando al Crucificado, ni en la soledad y el silencio del Sábado Santo, sino en la noche luminosa de la Vigilia Pascual, cuando el Cirio encendido con el fuego nuevo, símbolo de la presencia de Jesús resucitado, es mostrado al mundo como la Luz que brilla en las tinieblas, mientras se entona el canto del Aleluya y podemos escuchar las palabras del papa Francisco: «¡El sepulcro no tiene la última palabra!». Pedro, Juan y las mujeres fueron al sepulcro y estaba vacío, Él no estaba. Fueron con el corazón partido por la tristeza de una derrota: el Maestro, su Maestro, al que tanto amaban, había sido ajusticiado, había muerto. Y de la muerte no se regresa. Esta es la derrota, este es el camino de la derrota, el camino hacia el sepulcro. Pero el ángel les dice: «No está aquí, ha resucitado». Es el primer anuncio: «Ha resucitado». Y después la confusión, el corazón en vilo, las apariciones. Los discípulos permanecen encerrados todo el día en el cenáculo por miedo a que les ocurra lo mismo que a Jesús. El Papa, comentando esta página del Evangelio, nos dice: «La resurrección de Cristo es el misterio de la losa abierta que acaba siendo el fundamento de nuestra existencia. ¡Significa que Cristo ha resucitado! En esta cultura del deshecho donde impera el usar y tirar, donde lo que no sirve se tira, también se tira esa piedra, -Jesús-, que es fuente de vida. Pero la Iglesia no cesa de decir a nuestras derrotas, a nuestros corazones cerrados y en vilo: «Deteneos, ¡el Señor ha resucitado!». Alguien ha dicho que muchas veces, hemos de reconocerlo, los cristianos vivimos desde la cruz más que desde la luz de la resurrección; vivimos de una fe heredada, de aquello que nos han contado, más que de una experiencia real, de un encuentro con el Señor resucitado. Estamos celebrando el núcleo de nuestra fe: ¡Jesús está vivo! En Él se hacen nuevas todas las cosas: la luz, el agua, el pan, el vino, la mesa compartida, la alegría renovada, la paz que se derrama a raudales. Él nos saca de la muerte y nos lanza a anunciar la vida; nos saca de nuestro individualismo, de lo de siempre, y nos lanza a construir fraternidad. Hoy, cuando la Iglesia quiere recuperar en la sinodalidad un rasgo de su identidad, Jesús resucitado nos invita a levantarnos, a salir de una fe muchas veces impersonal y fría, más basada en la doctrina que en la experiencia; nos invita a vivir un encuentro real con Él arropados por el testimonio de nuestros hermanos, en una vivencia de comunión que va más allá de las diferencias. Jesús nos invita, como proclamó el Concilio Vaticano II, «a ser partícipes de los gozos y la esperanzas, las tristezas y las angustias, ya que no puede haber nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón del discípulo de Jesús». Hoy, la resurrección de Jesús nos invita a que todos resucitemos las «zonas muertas» de nuestras vidas»: las ilusiones perdidas, los ideales marchitados, las metas soñadas, los caminos empezados y abandonados, los más hermosos anhelos de nuestra juventud. Hoy hemos de descubrir la «presencia» de Jesús en los múltiples signos en los que se manifiesta la vida: «una piedra corrida, un sepulcro vacío, unas vendas por el suelo». Hoy, la Iglesia nos invita a «ponernos en marcha», levantándonos de madrugada para ir al encuentro del Señor, reconociéndolo en sus predilectos, los pobres y descartados. Sólo los que aman resucitan. Hoy es uno de los días más hermosos del año, en la liturgia de la Iglesia. Si «resucitamos con Cristo», será también el día más hermoso para nuestro corazón.

** Sacerdote y periodista