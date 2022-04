La felicidad

Me envía ahora mismo una amiga muy querida una fotografía con dos copas altas de vino blanco sobre una mesa de mármol. No es una fotografía: es una irrupción de la belleza que merece la pena ser contada. Mi amiga tiene que pelear con cada pulgada de felicidad que la vida le ofrece, o que le regatea más bien. Y son pulgadas, efectivamente: para ella y para todos los demás. Pero sucede que ella, que además siempre ha tenido la poesía de su parte, quizá sea más consciente de ese frasco pequeño y rutilante que destila sus esencias sutiles por parcelas de tiempo no menudas, sino escasas. Me imagino que el tan traído y llevado poema de Jaime Gil de Biedma iba exactamente por ahí: a partir de un momento, cuando alcanzas y cruzas tu propio ecuador, la vida lo que lanza son sus golpes. Es ahí cuando sabes que va en serio, porque sólo nos quedan las dimensiones del teatro. Ah, pero qué teatro. Cuánta maravilla nos reserva, aunque sólo se ofrezca en unas gotas. Levantarte una mañana, preparar el desayuno a la gente que quieres y saber que tienes por delante escribir un artículo. Cada uno su labor, cada uno su reto y su conciencia.

En mi caso, un artículo. También el desayuno: qué diferencia con la gente que cuando se despierta va a lo suyo, que se prepara lo suyo y adelante, con la gente que se detiene en los demás. Todo eso se ve en el desayuno, en la disposición a comenzar un día que pueda levantarnos no sólo los cuerpos, sino también el ánimo y su altura. El desayuno es un temperamento, casi como enfocar el tema y la estructura de un artículo. Estás en ello, quizá con el segundo café en las manos, con esa plenitud que es un silencio abierto. Pero irrumpe esa foto que te saca del sitio de la guerra de Ucrania, de la invasión terrible de un país, y me digo que también es belleza sentirme invadido así, por una imagen, por dos copas de vino que se miran de frente en una mesa con lenguajes silentes de palabras no dichas, con ese vaho de hielo que alimenta las copas de un regusto dorado al susurrarse. Me digo que un artículo, algunas ocasiones, puede tener también su margen de susurro, esa escritura apenas esbozada tras palabras que suenan por debajo del silencio. No estamos acostumbrados a eso, ya no estamos hechos a la delicadeza de un instante, con un calor dormido tras las frases y en lo que nos evocan, porque esto ya va demasiado deprisa, especialmente, desde que la vida ha decidido levantarse ya en serio con nosotros, mirarnos a los ojos y decirnos: estos son tus retos, aquí tienes tus riesgos, estas son las heridas que te coserás antes de tiempo o que te coserán, si la suerte decide visitarte y unas manos más lentas que las tuyas aciertan a tocarte con un punto de luz. Sin embargo, también nos llegará: aparecen las manos que nos saben izar el rumor de la piel, que nos entienden y que nos reconocerán mejor que esa memoria acartonada que podemos tirar. Escribes porque lo necesitas, porque te hace feliz. Eso es la escritura de verdad, eso es el compromiso que se mira de frente y que vertebra todo el precipicio de una vida. El resto suele ser amateurismo: como la filatelia, coleccionar vajillas o la pesca dominical. Pero la necesidad, el salvajismo, la fiebre que te hace lanzarte a la escritura igual que a un cuerpo que se quiere tensar, que se quiere gozar, que se desea habitar en las palabras, eso es una pulsión que te rompe la vida, te la llena y vacía de sentido, de vértigo y premura en cada decisión que te acompaña. Y no puedes quedarte solamente mirando el oropel, porque no existe: era sólo una bruma, era una promesa del vacío. Aquí hemos venido a sufrir, pero también a gozar. Y cada gozo cuesta su oro de palabras, con su resurrección. Así comienza, más o menos, el desayuno, el día que toca escribir el artículo: por dónde voy a ir, dónde me internaré, que caída me aguarda al encontrar el tema y desarmar el enfoque más claro. Que cada cual habite su Domingo de Resurrección, religioso o pagano, con una plenitud propia. Pero entonces recibes esa fotografía con dos copas muy altas que se miran de cerca, con su brindis pendiente ante un sorbo de sol, y sabes que ese instante ha merecido la pena, que toda la desdicha y el dolor que ha llevado ahí a sus protagonistas tiene también su punto de presencia en un momento que ha existido y existe, porque será perfecto. Entonces lo deseas y lo escribes, porque es como compartes: que también cada gota de belleza que podamos vivir nos dure para siempre, se escriba eternamente con nosotros. * Escritor