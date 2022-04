La Cruz y los crucificados

Hoy es Viernes Santo, un día especial y tremendo en las entrañas de la humanidad. La liturgia de la Iglesia nos invita a mirar la Cruz y al Crucificado, extendiendo nuestra mirada a todos los crucificados de la tierra. En cada uno de los seres que sufren, está Dios. Los que condenaron a Jesús a la muerte, y los que siguen asesinándolo hoy en los rostros de tantos hermanos excluidos, siguen poniendo trampas, haciendo de la vida un martirio continuado. Los pueblos de refugiados e inmigrantes, los marginados por tantas y tantas causas, son pueblos crucificados que hay que bajar de la Cruz. Dios no está fuera de lo que está aconteciendo en nuestra sociedad. Dios no está arriba en los cielos, indiferente y apático. Jesús, sumergiéndose en el mar del dolor, asumiendo el infortunio de los santos inocentes, los perdedores, los refugiados, las víctimas de la guerra, está experimentando que el amor es pasión. Todos hemos sido clavados en la Cruz. Y muchas veces sentimos haber llegado al final del camino. No podemos movernos, no podemos encontrar una salida a esta sombría situación. La Cruz que se eleva hoy en el Calvario es el crisol donde de la muerte se pasa a la vida. Hoy, esa Cruz cobra vida en la muerte de nuestros hermanos. Por eso, las hermandades de Córdoba nos muestran hoy sus imágenes, resaltando con fuerza el Gólgota: La Buena Muerte, La Expiración, La Clemencia, La Cruz solitaria y La Soledad, El Descendimiento y la hermandad de La Conversión. El Santo Sepulcro será el «duelo final» con Nuestra Señora del Desconsuelo en su Soledad. Las hermandades y cofradías de Córdoba de este año nos han recordado durante toda la Semana Santa aquellas hermosas palabras del Papa Francisco: «Nadie puede tocar la cruz de Jesús sin dejar en ella algo de sí mismo y sin llevar consigo algo de la cruz de Jesús a la propia vida».