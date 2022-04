Reflexión de Semana Santa sobre Ucrania y…

Consolad, «consolad a mi Ucrania», dice el Señor; hablad al corazón de Kiev y decidle: todo poder humano es puro barro (Isaías 40). ¡Ay de aquel por cuya culpa muera un solo niño bombardeado! Más le valdría que lo arrojaran al mar con una piedra en el cuello... (Lucas 17). Protestemos contra la guerra: pero no por las repercusiones económicas que tendrán en nosotros las sanciones impuestas a Rusia (como ya sucedió en 2014), sino por el dolor de tantos muertos, heridos y refugiados, por solidaridad con la tragedia de tantas mujeres viudas e hijos huérfanos: «como el pastor que toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres» (Isaías, capítulo citado). El ser humano, de cualquier país que sea, tiene una gran capacidad para lo pésimo y para lo óptimo, con la diosa razón pueden realizarse las mayores irracionalidades. Polacos son los que acuden espontáneamente a la frontera con Ucrania desde los pueblos cercanos, cargados con alimentos, ropa y cualquier utensilio útil, mas la ayuda internacional; ucranianos son también quienes se aprovechan de gentes que han perdido su vivienda o necesitan dormir cerca de la frontera para escapar a la mañana siguiente. Humanos eran todos los que en 1998, cuando el cincuentenario de la ONU, impidieron la propuesta de tantos otros humanos que reclamaban la supresión del derecho de veto y dotar a la ONU de verdadera autoridad, para que no seamos una «aldea global» en lo económico, y una selva para la convivencia. Y humano también, antes que ruso, es Vladimir Putin. Estos días he tenido que decir a más de uno que también era ruso Dostoievski, rusos eran Tolstoi, Tchaikovsky, y la santa María Skobtsova que a tantos rusos salvó del nazismo y cuyo libro más conocido se titula precisamente: ‘El sacramento del hermano’. Por eso, hermano Putin, no manches la memoria de esos hermanos tuyos, y no sustituyas el sacramento del hermano por el sacramento de las bombas. Que todo tu potencial humano lo pongas al servicio de la hermandad entre todos los seres humanos, y no para acrecentar tu ego. Algún día se te abrirán los ojos (quizás como un mal sueño mientras duermes) y te torturarán las imágenes de tantos niños sacrificados y de tanto dolor causado a gentes que no tenían más pecado que el de vivir donde vivían. Aprovecha esos intentos de conversaciones (me temo que hipócritas hasta ahora), para: ofrecer retirarte de Ucrania y contribuir a su reconstrucción, y llegar a un acuerdo entre EEUU y tú para tratar de la desaparición real de las armas nucleares en todo el mundo. Y nuestros sucesores te bendecirían, agradeciendo a Dios que nos enseña a sacar bienes de los males. Esta reflexión podría aplicarse a otras zonas de conflicto silenciados y a otros campos de refugiados que huyen de la violencia bélica física y o política de su país, buscando la paz y encontrar otras posibilidades para las familias

Decía Chesterton que «temo al hombre que no distingue el bien del mal», y «Dios ha muerto, viva el hombre» de Nietchze, mas a pesar de ello Cristo perdona y resucita tras su muerte. * Licenciado en Ciencias Religiosas.