La guerra y el cristiano

Dos términos absolutamente incompatibles. No es posible una zona intermedia, una zona de nadie entre ambos. O se está en la luz o se está en la tiniebla. No es posible el término “guerra justa”. Entonces ¿qué hacer ante la violencia, ante un ataque y toda su serie de injusticias, atropellos, crímenes, horrores? Jesucristo con su vida nos marcó el camino. Nada de tratados de ética ni teología: poner la otra mejilla, amar a nuestros enemigos, oponernos a la violencia entregando nuestra vida; posicionarnos frente a los tanques y su muerte con la única arma del amor y la certeza de que la violencia es un monstruo que acaba destruyéndose a sí mismo. Es la certeza de que la semilla tiene que morir para dar vida. Es la enseñanza: quien quiere salvar su vida, la perderá, y quien, por amor, la pierde, la ganará. Si no creemos en esto hasta dar nuestra vida por ello, no somos en realidad cristianos, seguidores de ese Hombre que cumplió con su amor hasta el final, hasta más allá del límite de su agonía, cuando pide agua y recibe vinagre. Esta lección, esta ética y esta teología fueron las que el Maestro dejó al mundo. Mientras la humanidad no avance en esta dirección, seguiremos dando y dando vueltas en la espiral de la muerte. Solo la entrega de la vida puede romper el círculo infernal de la guerra. De sobra sabemos que unos tienen que dar su vida para que vivan otros. Así pues, tendrá que llegar una generación que se ponga ante los tanques para ser aplastada por ellos, con la certeza de que quienes los conducen, al ver esa manera de enfrentarse a ellos, sientan en sí mismos el sufrimiento que produce su violencia, y cambien o se autodestruyan para siempre. Porque el ser humano, haga lo que haga, no puede dejar de ser humano, y así, o nos atenemos a ese orden natural o nos autodestruimos. El caos moral que sufre un alma cuando atenta contra un inocente es de tal envergadura, que o la obliga al arrepentimiento y a la reconciliación, es decir, la regresa a lo humano, o la sume en el sufrimiento más continuo y más terrible. Esto es algo que no saben los que eligen ser esclavos de la tiniebla y caen en la tentación de creerse triunfadores con su fuerza. Pero su poder se derrumbará en un infierno de dolor. Es la lección que siempre da la vida.

* Escritor