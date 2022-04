Hoy, Jueves Santo, la Iglesia celebra el Día del Amor Fraterno y comienza el Triduo Sacro, la solemne conmemoración del drama de la pasión y muerte de Cristo, con su esplendorosa resurrección. La Última Cena que Jesús celebra con sus apóstoles quedó para siempre enmarcada en cuatro grandes acontecimientos: el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el Mandamiento Nuevo. Que Jesús lave los pies de sus discípulos significa que se convierte en su esclavo por amor hasta el punto de entregar su vida por ellos. Nuestras celebraciones eucarísticas no deben prescindir nunca de la dimensión de servicio y entrega de la vida. Por eso, los cofrades saben muy bien y testimonian con su presencia pública que la fe en Dios que nos ha amado así, ilumina y cambia la vida profundamente. La piedad popular de estos días es la respuesta de la fe de los sencillos frente a los ideólogos sociales, que desearían silenciar el sentimiento religioso y ocupar solo ellos la «plaza pública». Podemos decir que la sociedad se ha secularizado, pero el individuo no. Las expresiones multitudinarias de Semana Santa no deben ser valoradas como algo superficial y costumbrista. Se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la forma de ser de nuestro pueblo, que encierra una gran carga misionera para comunicar a las nuevas generaciones los elementos nucleares del cristianismo. Las imágenes del Miércoles Santo, en Córdoba, entre dudas y zozobras por la inclemencia del tiempo, nos ofrecían esas «seis palabras» que configuran los corazones cristianos: Perdón, sufrimiento camino del Calvario, Paz para las conciencias libres, Misericordia para tantas debilidades, Pasión para caminar con la cruz y, finalmente, la mirada maternal de la Piedad. Hoy, el Amor infinito como clamor de Dios a la humanidad.