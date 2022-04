Arte para la Semana Santa

La Semana Santa entra en sus días grandes y por suerte lo hará con mejor tiempo que en las primeras jornadas. El agua es oro puro para el campo y los pantanos, pero ya es mala pata que con tantas horas como tiene el año, el cielo no haya podido esperar. Tras el largo paréntesis de la pandemia y con toda la ilusión del mundo puesta en el regreso de las imágenes a la calle, las hermandades se merecían mejor suerte que resignarse a mostrar sus pasos en los templos o arriesgarse, como hizo alguna, a que titulares y nazarenos se llevaran un buen remojón, con el consiguiente riesgo para el patrimonio. Una enorme frustración compartida con el público, multitud de cordobeses y foráneos que aun con paraguas prefirieron salir en busca de las escasas procesiones, o simplemente salir. Y con los hosteleros, para los que una vez más llueve sobre mojado. Confiemos en que la Semana Santa cordobesa recupere su pulso, con el añadido de los altares domésticos que se mostrarán esta noche, de ocho a doce, en diez patios de la Axerquía como aperitivo para esa madrugá que tanto desean los cofrades, pero que todavía está lejos.

Procesiones aparte -incluidas las de los pueblos, algunos de visita obligada más allá del turismo rural-, el panorama cultural ofrece estos días en Córdoba alicientes sobrados para entretener las vacaciones. Sin salir del terreno de las exposiciones, la gama es tan variada que da para todos los gustos. Si todavía no la han visto, tienen ocasión de contemplar en la Diputación la antológica de Julia Hidalgo y su exquisita madurez artística, o la también pictórica de Esperanza Sánchez en la sala que la UCO abre en la Corredera. Y es muy recomendable la cita que propone el Museo de Bellas Artes, que conmemora en colaboración con el Archivo Provincial el centenario de la exposición de Julio Romero de Torres en las Galerías Witcom de Buenos Aires -como ya lo hizo Mercedes Valverde con una conferencia en el Rectorado, organizada por alumnos del Centro Intergeneracional-. La muestra reúne documentos de gran interés, algunos inéditos y todos muy curiosos, sobre la estancia del pintor, entonces en la cresta de la ola, por tierras del tango. Tanto éxito logró, no solo artístico sino económico, pues no paró de recibir encargos de los porteños, que aquella embajada hispano-argentina, como ambos países la calificaron en 1922, motivó uno de los primeros actos de la recién creada Asociación de la Prensa, un sonado homenaje ofrecido al artista por sus paisanos en cuanto volvió a pisar suelo cordobés.

Y si de museos se trata -con los municipales cerrados si se cumple la huelga anunciada por sus trabajadores-, no dejen de acudir al Arqueológico, donde se ofrece ‘¿Invisibles u olvidadas?’, una muy interesante muestra temporal que recoge la presencia femenina en el registro arqueológico, rastros de mujer que han pasado desapercibidos a lo largo de la historia sobre los que se ofrece una lectura que las libera de la desmemoria. Y cómo no, está la exposición de exposiciones, la gran novedad que puede contemplarse en el C3A como primer fruto de la colaboración de la Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) con la Junta y el Ayuntamiento. Dicen los expertos que ‘Futuros abundantes’, 40 bienintencionadas obras que unen arte, ética y ecología, aporta a esta ciudad un lugar de privilegio en el mapa internacional de la vanguardia y así será, pero por lo pronto suponen un difícil esfuerzo de comprensión a los no iniciados. Cosas del arte contemporáneo. Para desengrasar, viajen a El Viso, donde acaba de abrirse un centro dedicado a Aurelio Teno, artista de una universalidad sin tiempo.