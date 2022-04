Hombres involutivos

Muchos dicen que la ley de Violencia de Género está provocando una guerra de géneros y que para evitarlo dicen que dicha Violencia de Género se integre en una ley de violencia intrafamiliar donde se acapare a todos los miembros de la familia y así no diferenciemos a unos de otras en base al principio de igualdad. Lo que ocurre es que el principal bastión del principio de igualdad, no es tanto la igualdad en sí como la prohibición de discriminación que consagra el artículo 14 de la Constitución. Por eso, no realizar la especialísima protección especial a la Mujer y solo a la Mujer sencillamente haría esa ley intrafamiliar flagrantemente inconstitucional. Vamos a ver, según ese razonamiento de que la ley de Violencia de Género provoca violencia entre sexos, la ley intrafamiliar provocará que nos saquemos los cachos unos a otros en el hogar familiar (suponiendo que solo hay un modelo tradicional de hogar que es ya mucho suponer) porque entonces las leyes no significan una protección ante la incivilización sino una especie de motivación a fomentarla. No hombre no. En derecho penal, la consecuencia jurídica del delito, es eso, una consecuencia y no un motivo de comisión. Es cierto que con el desarrollo legislativo en pro de la mujer se han elevado los casos de violencia contra ellas. Pero dicho fenómeno ha ocurrido porque el advenimiento de la democracia fue creando los mecanismos para que la mujer ocupara con pleno derecho situaciones históricamente regidas por el varón y ello ha significado un cambio rotundo para muchos que no están preparados para semejante avance de civilización. Y así, el choque de la subcultura contra la cultura ha sido tremendo y ha provocado miles de situaciones embarazosas que finalizaron en violencia del que no entiende el avance. Por eso la legislación democrática hubo de elaborar leyes que protegieran en pie de igualdad a la nueva regidora del destino de la sociedad frente aquellos varones que se resisten a compartirlo. Pero esto no tiene nada que ver con la violencia intrafamiliar porque los adolescentes siguen y deben seguir dependiendo de los padres, pero en cambio la mujer ya no tiene que depender del hombre. El querer integrar la ley de violencia de género en la ley de violencia intrafamiliar suprimiendo las especiales connotaciones sociales e históricas de la mujer es esencialmente negar la realidad democrática y su digna evolución. Y si algo tan obvio es a su vez obviado por culpa de intereses políticos sin escrúpulos relacionados con el poder sencillamente estaremos vendiendo baratísima la democracia a esquemas dictatoriales maquillados con urnas que volverán a legalizar el patriarcado. ¡Qué triste!

* Abogado