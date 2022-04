Mal empezamos con el título del artículo, podría decir más de uno, incluso sin militar en las filas de los negacionistas. No, hombre. Para el verano son las bicicletas. O eso al menos decía Fernán Gómez de uno de sus más afamados textos y del que se aprovecharon hasta los andares. El anhelo frustrado de asociar la bicicleta con la libertad; la expansiva ensoñación de un adolescente en ese ignominioso verano del 36. El polifacético actor describe aquel otro confinamiento, el de una familia madrileña que le reza a los cielos republicanos para protegerse en una capital asediada por las bombas; que deambula entre el hambre y el estraperlo en la barbarie de tres años de guerra, para comprobar que al final no ha estallado la paz, sino la victoria.

Las mascarillas deberían ser la antinomia frente a la liberación del pedaleo. Pero puede convertirse en el amargo colofón de ingratitud con un equipo de protección individual que se ha convertido en uno de los principales garantes de nuestra supervivencia. Al pautar -acaso prematuramente- el adiós a las mascarillas, este Gobierno de alguna manera emula los propósitos de desenmascarar del Ministro Esquilache: en aquellos días, para que los embozos de las capas no propiciasen las celadas; y en estos para agilizar con excesiva bulla que la normalidad recupere su rostro.

La pandemia parece amortizarse en los pulsos de la calle, favorecida por el rezongueo de las estadísticas, que casi apela a la tradición oral de las sagas: no existe lo que no se cuenta. Más difícil resulta soportar la mísera baba de mezquindad que dejan ciertos comportamientos. Más aún si apuntamos la mirilla a los días salvajes de las compras de epis. Presunciones aparte, que las comisiones hayan servido para que el hijo menor del anterior Duque de Feria se comprase un yate hace incluso inviable que la inmoralidad pueda escabullirse en la demagogia. Lucrarse como intermediarios mientras los chinos hacían su agosto no es solo un maqueo de la cultura del pelotazo. Es afirmar los atajos de un nuevo orden prescindiendo de la cualificación y la experiencia por considerarlas caducas herramientas para el éxito. Ese ha sido el mantra de la Convención de Badalona, una especie de Pentecostés de la criptomonedas; una mezcolanza entre telepredicadores virtuales y un inmenso castin de Masterchef, salvo que aquí no vienes con la olla de las papas de diseño, sino con otros dos suscriptores en los que alivies tu carga piramidal.

Buen reservorio este desabrido siglo para las tentaciones. Ya no se mienta tanto a los mileuristas pues entre tanta precariedad se comenzaba a vislumbrar como una sensata abdicación. Los rebeldes son estos ingenuos paladines del bitcoin, tropa que podría enriquecer de manera poco ortodoxa a unos cuantos, pero a costa de hacer pender sobre el grueso la digitalización del tocomocho. Macabros tiempos para la normalización: un pabellón repleto de jóvenes que pretenden hacerse brokers como antes sus abuelas vendían productos Avon; mientras otros, incluso más imberbes, son reclutados por Putin para inmolarse por su vesánica causa. En el desconcierto de la incertidumbre, apostar por el adiós a las mascarillas conlleva evidenciar arrogancia frente una enfermedad que a punto ha estado de noquearnos. Mejor soñar con bicicletas que con mascarillas, pero lo importante es quebrar esta nefanda concatenación. Mejor la prudencia que las alharacas para aventurar un largo y plácido verano.