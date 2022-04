El beso es un movimiento de los labios para tocar u oprimir a alguien o algo como expresión de amor, deseo o reverencia o como saludo. Un movimiento muy parecido al que describe Lauren Bacall en la película ‘Tener y no tener’, cuando le dice a Bogart: «Conmigo no tienes que fingir. No tienes que decir nada. Si me necesitas, silba. Sabes silbar, ¿no? Sólo tienes que juntar los labios y soplar.» Muy probablemente -sin soplar- el beso tiene su origen en el olisqueo que los primitivos humanos usaban para conocer la procedencia, estado e intenciones de otros. Con variaciones en el estilo, existe en todas las civilizaciones; recordemos el singular beso esquimal que consiste en frotar una nariz contra otra. Los dos últimos años casi no nos hemos besado o nos hemos besado con las mascarillas puestas, que es casi peor. Parece ser que el Domingo de Resurrección marcará la desaparición de su uso en interiores. ¿Volverán los besos con tanta abundancia como antes? ¿Serán tan intensos? Apuesto por el sí.

Hay muchas clases de besos, aparte de los veintidós recogidos en el Kama sutra -con este texto hindú pasa como con el Quijote, que muchos hablan de él, pero pocos lo han leído completo-; cada uno de ellos tiene su técnica, empezando por el respetuoso beso en la mano, señal, según las circunstancias, de elegancia, cariño o agradecimiento. Hay besos al aire, de despedida, que se dan en las yemas de los dedos y se tiran de lejos hacia la persona amada, que producen los mismos efectos que si el beso fuese físico. Hay besos en la frente, cálidos y protectores. Hay besos en una o ambas mejillas, que es en España una manera muy habitual de saludarse; son también los besos más frecuentes entre familia -padres, hijos, nietos, hermanos-; son lo que llamo besos aspirados, en los que a la vez que se besa se respira profundamente para reconocer y memorizar el olor. Hay, claro, besos de amor. Hay otro beso, el de Judas, que da paso al prendimiento en el Huerto de Getsemaní. Según San Mateo: «Y el que le entregaba (Judas) les había dado (a gente armada con espadas y palos) señal, diciendo: Al que yo besare, ese es: prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, maestro! Y le besó». «El beso de Judas es el del engaño, el de la traición». Tenemos por delante la Semana Santa. ¡Ay, la lluvia! Por cierto, del beso bajo la lluvia no hemos hablado, pero habrá más ocasiones.