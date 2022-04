Semana Santa, la normalidad se pone a prueba

La Semana Santa del 2022 tiene visos de hacer historia. Al menos, en Andalucía y en Córdoba, donde el entusiasmo de cofrades y ciudadanos en general parece que va a superar este año todas las previsiones. Diríase que hay «hambre» de fiestas y tradiciones, ganas de recuperar esas primaveras sociales y festivas que están grabadas en lo más profundo de la personalidad social de Andalucía y que quedaron cortadas de raíz hace dos años con la pandemia del coronavirus.

La jornada del Viernes de Dolores, hito de la Semana Santa cordobesa por la gran devoción popular a la imagen venerada como la Señora de Córdoba, fue el botón de muestra del ansia de normalidad de la sociedad cordobesa. Si las previsiones meteorológicas no cambian, habrá algún riesgo de lluvia los primeros días, para dejar vía libre a un sol que permitirá brillar a las hermandades al paso de las procesiones.

Tras la Semana Santa llegarán otras fiestas religiosas y populares, desde las romerías hasta las cruces, la cata del vino, los patios y la feria... Y más adelante la Noche Blanca del Flamenco y el Festival de la Guitarra, entre otras citas. Un calendario de actividades que no solamente forman parte del alma de esta ciudad y su provincia, sino que generan una importante actividad económica en ingresos de hostelería, comercio, servicios y turismo que hace dos años se estimaba con un impacto de 370 millones de euros, del que la parte del león, 330 millones, correspondía a la semana de Pasión. Son, por tanto, actividades muy importantes para el bienestar económico de Córdoba.

Pero el entusiasmo que se percibe parece haber dejado entre paréntesis muchas realidades y previsiones que siguen presentes, o que llegarán multiplicando los problemas. La salida de la crisis se ha visto truncada por la escalada de precios y por la infame invasión del Ejército ruso de Vladimir Putin sobre Ucrania. La inquietud por la situación internacional llega a cada casa con repercusiones en la cesta de la compra y en las perspectivas laborales o empresariales. La Unión Europea y los gobiernos se ven obligados a reactivar los planes especiales de apoyo a empresas y familias desde unos presupuestos exhaustos por el esfuerzo realizado durante la pandemia. La recuperación y el crecimiento económico, al igual que el descenso del desempleo (que de momento es una realidad satisfactoria) se ven amenazadas, y la sociedad, también la cordobesa, debe prepararse para afrontar tiempos difíciles.

Y el virus no se ha marchado. Probablemente no se marchará, y la esperanza es que la vacunación del 95% de la población, así como los nuevos medicamentos, sirvan para que las nuevas variantes del covid-19 no puedan repetir el gran daño a la salud causado por la pandemia.

El Gobierno ha decidido asumir el criterio de «gripalización» del covid y, aunque los expertos tienen dudas razonables, ha anunciado para el día 20 de abril la eliminación de una de las escasas restricciones que quedaban, la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores. La Junta de Andalucía, que considera precipitada la medida y preferiría una aplicación escalonada de la misma, insiste en que se mantengan las cautelas, y aconseja el uso del tapabocas también al aire libre cuando se produzcan aglomeraciones, como las que veremos esta semana Santa. La fórmula de recuento de las infecciones por covid se ha relajado, igual que las cuarentenas, pero sigue habiendo contagios y situaciones graves. Córdoba llega a estas fiestas con una tasa más baja de covid y menos ingresados. La Consejería de Salud ha notificado 548 contagios en los últimos tres días y dos fallecimientos, pero cada muerte es importante, y el promedio de 182 contagios diarios es superior al del último recuento. La Semana Santa pondrá a prueba la capacidad del virus y las posibilidades reales de dar un gran paso hacia la normalidad.