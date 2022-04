Mirad a Lady Gaga

Los únicos instantes de suprema belleza que hemos podido ver últimamente nos los ha regalado Lady Gaga en los Oscar. Lady Gaga como creadora de belleza, como sacerdotisa de un amor que es un cuerpo de romanticismo. Lady Gaga entiende el Hollywood dorado con su vapor de luz, más allá de las sombras rutilantes que toda oscuridad lleva consigo. Creo en Lady Gaga no porque se sienta una leyenda ni porque aspire a serlo, sino porque gestiona con respeto, con estilo y cariño el halo sugerente de los sueños que también han sabido edificar el presente. Es una mujer que da las gracias con la boca llena de palabras: es una mujer que sabe dar las gracias. Que sale al escenario junto a Liza Minelli para entregar el Oscar a la mejor película por ‘Coda’ y dice que para ella es un placer muy hondo estar al lado de una leyenda, trabajar con una leyenda, porque Liza Minelli lo es para nosotros desde que rodó ‘Cabaret’. Y en ese momento sientes que esta mujer menuda y gigantesca en la voz y en los ojos que son pozos de fuego nos está diciendo la verdad. Uno ama a las mujeres que dicen la verdad mirándote sin velos aparentes, con esa certidumbre que es a la vez riesgo y caída, que es abismo sin puentes transparentes detrás. Uno ama a las mujeres que son dueñas de un sueño y lo saben izar no como bandera avarienta de protagonismo, sino ofreciendo un sitio a la ternura, por más que sean más fuertes que nosotros y no precisen serlo. Es lo que hizo, lo que sigue haciendo Lady Gaga cada vez que volvemos a ver el hermoso vídeo de su momento con Liza Minelli en la silla de ruedas, cogiéndole la mano y haciéndonosla ver no como una mujer que está postrada ante la certeza de un final, sino el ángel de luz que también fue danzando por el aire, tocando el escenario igual que un piano con pasos que eran música.

Es un esfuerzo mínimo: ya sé que el domingo pasado escribí del tortazo que había sido el tema, pero recordemos los Oscar por el momento total de Lady Gaga. Armemos de belleza lo que queda del mundo. Quien se lo haya perdido, también puede buscarlo. Mirad a Lady Gaga sosteniendo la mano a Liza Minelli, tomando la palabra cuando Liza, quebradiza a sus 76 años, pero aún con el pulso que te hace salir al escenario, se traba en el discurso. Lady Gaga inclinándose sobre ella para susurrarle al oído, sin soltar su mano: «Te tengo. Te tengo. No te vas a caer. He acabado tu frase, para mí es un honor estar aquí contigo». Y la respuesta de Liza Minelli, musitada también, en dos palabras: «Lo sé». No es la primera vez. Tienes que ver a Lady Gaga cantando con Tonny Bennett, de 95 años, ‘I’ve got you under my skind’. Con esas voces que parecen salidas de un bar en el que suena Frank Sinatra y se sirven martinis helados en la barra, con una coctelera plateada, te tengo bajo mi piel. Lo fácil ahora mismo sería recordar también su dúo con Bradley Cooper en esa canción ‘Shallow’, pero aquí estaba ya creando una leyenda más propia que ajena, mucho más compartida con nosotros al hacer sonar a nuestro tiempo. Sin embargo, si lo piensas despacio, también brillaba al fondo su poética: vamos a tomar lo mejor del pasado, vamos a reinventar Ha nacido una estrella, como ya hicieron antes la primera, Janet Gaynor, una delicada Judy Garland y una espectacular Barbra Streisand. Lo que hace que sea grande Lady Gaga es lo mismo que la sitúa fuera, como tantas cosas que merecen la pena, del imaginario millennial: entender que la vida no nace con nosotros, aunque aspiremos a todo, pero entendiendo que cada estrella, por hacer la metáfora del título, puede ser el reflejo de las constelaciones del pasado. Lady Gaga lo hace con la renovación que es un estilo propio. Cuánto respeto a ese legado, cuánta delicadeza en su voz y ese gesto, sin soltarle la mano. Liza Minelli tiene dos caderas ortopédicas y padeció una grave encefalitis viral que la hizo tener que volver a aprender a hablar. Empezó bien la frase de presentación de la película, pero se atrancó. Lady Gaga la sacó de ahí, siguiendo con la frase con naturalidad, y ahí las dos brillaron. «Sabéis que adoro trabajar con leyendas, y estoy encantada de presentar el premio a la Mejor película con la gran leyenda en el mundo del espectáculo. Ella está celebrando el 50 aniversario de Cabaret». Ante este presente atrofiado y brutal que padecemos, hay momentos que brillan porque fueron verdad. Hay aquí una artista que se cree su lugar en el tiempo. Ante todo este horror, antes de volver a cada lucha, escuchadla cantar. Mirad a Lady Gaga.