En Bucha hoy reina el silencio

Cada guerra tiene su Bucha, su Borodyanka, porque toda guerra tiene desgraciadamente elementos comunes que nacen del horror y de la indefensión de una población civil que está a merced de unos dioses que definitivamente les han abandonado y por ende nos han abandonado. El relato de aquellas personas que han sobrevivido a una guerra, sea en Libia, en los Balcanes, en Armenia o en Ucrania, es demoledor porque nos acerca de una forma despiadada a la deficiencias del alma humana, que una vez se sitúa en el campo de batalla ve en todo aquel que no sea él un enemigo, alguien a quien batir, violar, mutilar y castigar con la pena de muerte que impone sin vacilar ni pestañear.

Las guerras en sí mismas son inútiles y lo son hasta para quienes las provocan desde su efervescencia de poder y sin valorar que todos los daños colaterales tienen nombre y apellido, tienen padre y madre, hermano y hermana y un lugar en el mundo que se les arrebata y al que difícilmente podrán regresar. Dicen quienes han vivido una guerra que el silencio se convierte en el aliado perfecto, porque indica que no está pasando nada y que no pase nada en una guerra es la mejor de las noticias y que cuando el silencio cesa y comienzan las alarmas y los gritos, uno reza para que vuelva el silencio. No sé cómo se vive después de vivir una guerra, pero sí recuerdo los ojos cansados de mi padre cuando no quería recordar nuestra guerra civil y se metía en su despacho a componer canciones tristes que eran como lágrima sin consuelo; también recuerdo las palabras de una amiga que al hablar de la guerra enmudecía y se lamentaba porque sin recordar, sabía que la guerra le había dejado el mar sin agua y el miedo instalado en algún lugar al que era casi imposible llegar. Vemos las guerras en directo y, como quien despega en Madrid y aterriza en Japón unas cuantas horas después, nos vamos acostumbrado a todo y todo lo vamos normalizando y leemos casi con el mismo interés el último relato sobre la guerra en Ucrania que el noviazgo de la heredera al trono de un país sin guerra. Las guerras son cráneos abiertos, malformaciones de una sociedad enferma. Dicen que no deberíamos temer al futuro, que el futuro es nuestro aliado para mejorar las cosas y yo me pregunto que para qué queremos futuro si solo hemos sabido bombardearlo con nuestra insufrible vanidad y nuestro libro de historia cerrado a cal y canto. En Bucha, en Borodyanka hoy reina el silencio, pero es un silencio que sabe a muerte y sin embargo es una buena noticia. Nadie te mata dos veces.