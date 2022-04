‘Toga y delito’, de Marcos Santiago

He asistido a muchas presentaciones de libros, de distinta materia y en escenarios muy variados. Pero la que viví el pasado 31 de marzo fue especial. El autor Marcos Santiago Cortés, abogado de profesión, es reconocido sobre todo en el campo del Derecho Penal, circunstancias que explican que el evento tuviera lugar en las dependencias del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, y que en la mesa estuviera el decano de ese Ilustre Colegio, don Carlos Arias López, y otras personas también del mismo ámbito de la abogacía o la jurisprudencia, entre ellos el fiscal decano de Córdoba, y el representante de la editorial Andrómina Antonio Varo, que publicaba el libro.

Para empezar, hay que decir que el salón de actos estaba repleto de público, que llenaba todas sus butacas y además ocupaba de pie el patio anejo. El personal presente era muy variado y se hace necesario aludir al cariño que se respiraba y a como un acto sublime de cultura como es la presentación de un libro, consiguió elevarse a la categoría de lo que debe ser dada la riqueza social que conlleva: todo un espectáculo de ilusión, arte y armonía, algo, que desgraciadamente no se suele dar. Allí había personas de todos los ámbitos sociales y distintos orígenes reunidas con el mismo interés: más allá del libro -que también- se congregó un ejército de personas de todos colores e ideologías bajo la devoción a un amigo, a una persona extraordinaria por ser implacablemente normal, llana y tolerante, aparte de luchadora incansable; algo que se siente tanto en su escritura como en sus actos y acontecimientos en la vida real. ‘Toga y Delito’ es un libro lleno de leyes que no se escriben y de verdades que no se dicen. Ya anteriormente Marcos Santiago había tratado la problemática de los derroteros delictivos por los que no tiene casi más remedio que decantarse la población en exclusión, en una novela titulada ‘La nueva Jerusalén’, en donde presentaba el tema de la venta de droga al menudeo ante la falta de oportunidades derivada de la carencia de formación de las zonas más desfavorecidas. Lo que ocurre es que este análisis novelesco y realista se hacía desde un prisma muy humano. Casi siempre lo que el abogado hace en sus escritos es defender que el comportamiento del delincuente se debe mucho a esa falta de cultura y a ese entorno negativo que lo rodea. Marcos Santiago concibe ‘Toga y delito’ como una relación estrecha entre el abogado y su defendido, y en esa línea están construidos todos los relatos del libro.

Esa noche convocaba al público más diverso, gentes y personas de toda profesión y religión, pero también a familiares y conocidos de la etnia gitana a la que el escritor pertenece y por la cual se desvive, lo que explica a su vez que haya recibido el premio de la Fundación Secretariado Gitano 2021 en la modalidad de Solidaridad con G. Tío Valentín, motivo por el cual también estaba en la mesa Juan Reyes Campos como máximo representante de esta entidad en Andalucía. Esto último es explicable por la defensa jurídica continuada de jóvenes gitanos y por mantener desde hace veinte años una columna en Diario CÓRDOBA, que mucho más que cualquier otro medio de difusión aprovecha para que el resto de la sociedad comprenda las situaciones desagradables que a veces se dan debido a que esta etnia fue relegada y despojada de su alma hace más de cinco siglos, pero también cuanto aun en la adversidad, esta raza ha aportado al crisol que significa la cultura española.

Los intervinientes fueron expresando sus puntos de vista sobre el libro y sobre la personalidad del escritor. Y llama la atención que al final del acto Marcos Santiago cantara un bolero -aflamencado- con el que pretendía honrar y agradecer a todo el público, que en ese momento formó una piña y todos aplaudieron al autor e incluso al hijo de Marcos Santiago, Manuel, que también cantó varias coplas flamencas.

Lo especialmente llamativo es la relación de este gitano con la sociedad en la que está inmerso. Marcos Santiago sabe destacar lo mejor y más positivo de su cultura materna, tanto, que cuando lo conocemos bien, todos queremos ser gitanos y eso es fantástico. Marcos defiende sus raíces y las lleva a la literatura intentando fusionar las culturas y demostrando que todavía hay que dar muchos pasos para conseguir que la Justicia sea justa precisamente con las personas más desfavorecidas y necesitadas. Con su escritura, su ejecución de muchos palos del cante flamenco y su amor a su etnia Marcos Santiago disfruta y escribe apasionadamente; y esto es algo que el público aplaude y celebra en actos tan sentidos como es la presentación de una novela. Sin duda una joya que, además, para más joya aún, se vendió completamente en escasos minutos toda la tirada que se destinó a Cáritas por expreso deseo de su autor. No deberíamos pasar por alto este precioso muletazo de humanidad porque el mundo de la cultura debería imitar esta eficaz fórmula solidaria: cultura + solidaridad = soluciones a la exclusión. Pero por muy meritorio que fuese el libro, lo cierto es que todos los que estábamos allí, más allá de la calidad o no de la novela (que la tiene y aconsejo su lectura), queríamos apoyar y acompañar a nuestro amigo Marcos porque cada uno de nosotros, de todos los que estábamos allí, le guardamos gratitud por algo. Y al final, ese apoyo también fue agradecido porque el acto fue precioso y distinto a todo lo que, yo al menos, he asistido.

* Catedrático de Literatura