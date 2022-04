Bucha como campo de exterminio no puede sorprendernos. Cualquiera que haya seguido las políticas de Putin frente a la disidencia, desde la población chechena hasta sus periodistas, pasando por oponentes políticos o espías, con torturas masivas, ejecuciones sumarias, tiroteos en el portal o envenenamientos por polonio, no puede extrañarse ante lo visto en Bucha, lo que se sabe y lo que se sabrá en ciudades cercanas. Estamos ante el alcance del mal en los ojos de un hombre y su forma, también, de lanzarlo a los ojos de sus compatriotas. Quizá no sea muy justo hablar del pueblo ruso así, a cuchillo, porque una población que es sometida por una dictadura no puede manifestarse cabalmente. Pero tampoco debemos ignorar el chapapote del mal, la sustancia viscosa que no puede extenderse sin emisores, pero tampoco sin un lodazal de receptores. Alemania, 1932. Las similitudes y las analogías con otros momentos, en contra del nuevo enfoque para Historia en el bachillerato, no deben incrustar los valores del presente en el análisis del pasado, sino estudiar el pasado objetivamente con el fin de entender el presente. Aunque fue peor Paracuellos, la analogía de Zelenski con el bombardeo de Guernica me parece adecuada: porque fue una aviación extranjera -aunque con la vía libre de Franco-, la Legión Cóndor, la que bombardeó a la población civil de otro país, como en Ucrania. Tuitea Jaume Asens: «Zelenski ha recordado algo que la derecha quiere mantener enterrado: la democracia española fue sepultada bajo las bombas de Guernika». La realidad está ahí, pero algunos intentan trampearla: homologar aquella democracia de tiroteos en las calles, ejecuciones y quemas de iglesias y conventos, con la misma que disfrutamos hoy, es la prueba de que el nuevo bachillerato no necesita crearse para haberse estudiado. Bucha nos pone en el horror real. Solamente en España andamos a la gresca, tras escuchar a Zelenski, por la analogía de un pasado con el rigor pendiente.

* Escritor