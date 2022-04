¿Alguien dijo crisis viejoven?

A todas nos llega, antes o después, al cruzar la línea de los 30 o de los 40. De repente, ¡bum!, ya no eres joven. Pasas la mayor parte de noches en casa y cada vez te invitan a menos fiestas. Te horroriza la idea de salir después de las 23h porque qué bien se está en el sofá viendo una peli o una serie o quedándote dormida, simplemente. Y, ¿hace cuánto que no pisas una discoteca que no haya sido para ir a un concierto? Uf, ya ni te acuerdas. Piensas que ya lo has bailado todo pero, por otro lado... Lo echas de menos. Esa energía, esa impulsividad. Y es que, ¿dónde quedaron las buenas juergas y tu cuerpo de entonces que las soportaba sin estragos? ¿Desde cuándo caes a las tres cervezas o a las dos copas y te pones malísima al día siguiente pero te mueres por subirte a una mesa y darlo todo cantando y bailando?

Has visto cómo la barriga de la mayoría de tus amigas crecía hasta el extremo y te dices que vale, tendrán hijas y tú sobris con los que jugar, pero seguirán siendo ellas. Y lo cierto es que no completamente (o no siempre). Cambian, forman una familia (¿quién dijo que la tuya sea menos legítima por no tener hijas o tu vida más sencilla?) y hacen nuevas amigas con hijas con las que llega un momento que comparten más que contigo y... Cada vez las ves menos, os perdéis más de la vida de la otra.

¿Qué frontera transitas estés casada, divorciada, con o sin pareja..., hayas tenido la posibilidad de elegir ser madre o no? Ya no eres ninguna chavala que deambula por ahí de plan en plan, improvisando, y pensando que te vas a llevar la vida por delante. Sabes que no, que habrá momentos en que te arrase ella y no volverías atrás ni loca porque qué duro es crecer, qué difícil «la vida en serio». A medio camino entre echar de menos tus locuras y libertad juveniles pero valorar tu estabilidad, tus conciertos, salidas al teatro, festivales, cine (cuando te lo puedes permitir, claro, porque ahora llegar a fin de mes es todavía más complicado que entonces)... Ahí estás, en terreno pantanoso y es difícil encontrar compañeras en la nueva etapa.

Ya no eres joven. Y pesa. Mucho, aunque sigas al tanto de todas las novedades literarias o musicales o estés en el meollo del panorama cultural. Cuidas tus aficiones, llevas una vida lo más sana posible, te ocupas de las movidas familiares que puedes... Y probablemente no hayas cumplido tus sueños o metas. ¿Sientes que has fracasado? La película ‘Mientras seamos jóvenes’ (2014) plasma todo ello a la perfección. Céntrate: ahora eres mejor persona, más sabia. Serás eternamente viejoven.

** Escritora y periodista