Núñez Feijóo se ha planteado como asunto primordial hacer bien «las cuentas»; y no ha tardado mucho en elegir quien será el encargado de llevarlas; Juan Bravo, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía que ya venía ejerciendo de secretario de Economía del PP; relató su experiencia al llegar a la sede de dicha consejería en, 2019, para sustituir a la socialista María Jesús Montero. Cuando salía del edificio, sobre las 10 de la noche, las dos plantas estaban iluminadas. Preguntó sobre ese derroche a una persona de seguridad que le respondió así: «Llevan las 24 horas del día encendidas desde hace diez años». Ordenó que se apagaran a diario bajo el lema «hay que mirar cada céntimo de euro». Había que implantar la austeridad tras tantos años en desuso. Me viene ahora a la memoria aquel conductor de autobús en una calle de Bad Godesberg, barrio de Bonn con chalets y abundante arboleda. Un automóvil mal aparcado solo hacia posible el paso del autobús a costa de rallarse la carrocería con las ramas de uno de aquellos árboles. Se negó a intentarlo y solo lo hizo tras llamar a la policía, que retiró el coche. Yo pensé: el conductor ha actuado como si fuera suyo y, en realidad, sí lo era. Lo público es del público, de los contribuyentes. Comprobé cómo un ciudadano daba ejemplo de austeridad. Un día vi a un mozalbete que estaba rompiendo aquí en España una papelera: «Pagará el desperfecto tu padre» y me miro con cara despistada. Le sorprendió lo que le dije. El Gobierno con el mal ejemplo no les ha enseñado lo de la austeridad pública. No la practica, aunque hable mucho de valores. H