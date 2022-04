Ética de la guerra

Aunque necesario, resulta difícil explicar con sentido, en días como hoy encarnados de Vía Crucis de Dolor y llanto, la asignatura de Ética Social y Profesional en las aulas universitarias, en un mundo que ha decidido tirarse al monte de la barbarie. Les digo a mis alumnos que no podemos mirar para otro lado. Desde un ejercicio de responsabilidad social debemos «hacernos cargo, cargar y encargarnos de la realidad» como sintetizó Ignacio Ellacuría. Las imágenes de la crueldad en localidades ucranianas como Bucha o Borodyanka, que muestran al mundo la masacre de la población civil indefensa tras la retirada de las tropas invasoras, cuestiona a estas alturas de siglo todas las conquistas, los principios y valores de las sociedades modernas occidentales. Me pregunto qué puede impulsar a unos soldados, al fin personas, a cometer tales atrocidades sin el más mínimo arrepentimiento. Quizás algunos pensaron ingenuamente que la guerra solo produciría bajas durante la mutua repulsión entre ejércitos adiestrados y preparados en el manejo de las armas. Que se iba a respetar el principio de inmunidad de los no combatientes. Que los edificios afectados y destruidos solo serían los de valor estratégico. Que los misiles y disparos serían de tanta precisión que apenas tendrían efectos colaterales. O que se iban a respetar todas las convenciones internacionales que regulan los conflictos armados y los derechos básicos de la población civil y de los prisioneros.

Y muchos se han llevado la sorpresa cuando han visto una guerra sin cuartel y sin escrúpulos, que no respeta a mujeres ni ancianos, ni a enfermos ni niños indefensos, que tortura y asesina. Cuando la violencia es la antítesis a la civilización, no hay guerras de guante blanco sino de rojo sangre. No podíamos esperar que quienes deciden saltarse todas las legalidades internacionales apoyados en el uso de la fuerza respetasen, ahora sí, las leyes de la guerra. Cuando el objetivo es aniquilar al adversario, causarle el mayor número de bajas y daños materiales, desmoralizar a la población con el miedo y el terror, no podemos creer ni esperar en una ética de la guerra. No nos engañemos, la guerra no la gana el más justo, sino el más poderoso. Dicen, con razón, que Putin debiera ser acusado de crímenes de guerra ante un Tribunal Penal Internacional, aún no reconocido por las grandes potencias y al que nunca se someterá. Si bien me pregunto en qué guerra no hay crímenes ni criminales. Todas las guerras están nutridas de sufrimiento y muerte, de inhumanidad salvaje. Hay muchos Guernicas en la historia reciente de la Humanidad, y Ucrania está viviendo el suyo particular como señalaba esta semana el presidente Zelenski, ante una Europa que sigue negociando mercaderías con el bárbaro agresor y engrosando sus arcas.

Decía Stalin que matar a un hombre es una crueldad, y la muerte de un millón una estadística. Por muchas que sean las víctimas ni la reiteración de las noticias, no podemos volvernos insensibles ni permisivos. La iniciativa bélica de los invasores es ajena a toda fuente moral. El mandato del «no matarás», base elemental de nuestra propia integridad y existencia, está en cuarentena en nuestro mundo de hoy. No solamente en el Este de Europa, sino en las maras centroamericanas donde la vida es una lotería, en los Estados Unidos que resulta el país con más muertes violentas del mundo, en Oriente Medio o en algunas regiones de África armadas de guerrillas hasta los dientes y financiadas por oscuros intereses, en este día de Via Crucis encarnados, en este Viernes de Dolor y llanto.

** Abogado y mediador