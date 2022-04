La tiniebla. La luz

Veo de nuevo, con inmensa desolación, tanta muerte, y oigo en mi silencio ese clamor. ¿Avanza la tiniebla? En mi corazón, las palabras del profeta Jeremías (31,15), que resuenan en el evangelio de san Mateo, y una y otra vez en todos los tiempos: «Oíd, en Ramá se escuchan gemidos y llanto amargo: es Raquel que llora inconsolable a sus hijos que ya no viven. (...) Pues así dice el Señor: (...) hay esperanza de porvenir (...), volverán los hijos a la patria». ¿Qué puede hacer un cristiano frente a esta oscuridad que persiste con su destrucción? Apoyarse en la esperanza, fundar su fe en la afirmación de la vida por encima de todo, y así estar dispuesto a levantar su vida como barrera para frenar la muerte; no oponerse a la tiniebla con más tiniebla, porque éste fue el mensaje y el ejemplo de Jesucristo. La semana que viene celebramos, un año más, el triunfo de la cruz, que es el triunfo del amor incondicional hasta entregar la vida, y así resucitarla. Porque ante el amor, la muerte no tiene la última palabra. El amor está compuesto de una sustancia en la que la muerte no puede entrar, es incompatible, como la materia con el espíritu. Es la experiencia de que siempre triunfa la vida sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad. Por esto miro tanta violencia satánica sin sentimiento de impotencia. Rezo, hago lo que está en mis manos y lo pongo todo en el corazón de Jesucristo, porque todo aquello que emprendamos, si no lo hacemos unidos a él, está condenado al fracaso. Tengo que dar testimonio de mi fe, de mi amor y de mi esperanza, y así reafirmo la vida. Releo el pórtico con que san Juan nos abre su evangelio: «una luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la ha apagado». Así ha sido siempre a lo largo de la historia, y así será siempre, porque al fondo del mal, siempre alienta el Espíritu que Cristo nos regaló en su cruz, el Espíritu Santo de la verdad y de la vida. Pasará esta tiniebla y volverán a retoñar los frutos del amor. Ésta es la inquebrantable alegría del cristiano en medio de la calamidad; por esta certeza entrega su vida y así la recupera. Es la certeza absoluta que un cristiano tiene en los frutos del amor. Por esto la entrega de su vida, como lo hizo Cristo, no es un sacrificio, sino su acto más humano de dignidad y de libertad.

** Escritor