El ruiseñor de la paz

Alentar con firmeza la llama del amor en tiempos de guerra tan áridos y hostiles como los que vivimos, no sirve de mucho. Creer que es posible la paz en el infierno que incinera una parte de Europa es como alzar una estatua de nieve en medio del desierto. Cómo hablar del amor si la noche nos engulle y pervive sin prisa encima de nosotros, como una manta de plomo incandescente que nos quema y aplasta la hierba del espíritu dejándonos sus cenizas entre los labios. Solo hay que mirar las imágenes terribles que, a diario, observamos en televisión o en la fría pantalla de nuestros móviles rozados por un pálpito umbrío que huele a casas derrumbadas, a humo rojo elevándose en el manto de la nieve, entre los tanques oxidados y los cadáveres amontonados a los pies de las cunetas. Qué estupidez la del fiero ser humano que aún sigue matando y destruyendo a sus iguales como hiciera hace siglos. La humanidad persiste en perpetuar las llagas de la guerra. Desde hace semanas la paz perdió su vuelo angélico, la ramita de olivo que portaba una paloma con las alas quemadas y mordidas por el rayo del odio fraterno. Aún no hemos comprendido que para sentir nuestra felicidad debemos antes abrazar con inocencia, como en nuestra niñez, el dolor de los más débiles, compartir con holgura la eterna levedad de nuestra alegría con aquellos que más sufren, cubrir con abrazos la herida de la guerra. El corazón de Europa se desangra bajo las fauces grotescas de un demente. La humanidad la rigen cuatro locos, cuatro tipos despóticos que hacen temblar el mundo pisando la leve ramita de la paz con las míseras botas de su fuerza militar. Hoy, por ello, la paz no es la lánguida paloma que llevaba en el pico una porción de olivo, sino el canto afligido de un frágil ruiseñor que ha huido del mundo a ocultarse en una zarza. La guerra no es para los ruiseñores, ni para los petirrojos o los jilgueros, sino para las urracas y los buitres, para los quebrantahuesos miserables que, ansiosos de vísceras, de sangre y de carroña, gobiernan de espaldas o de culo su país mandando a sus súbditos a un frente de batalla en el que ellos jamás pondrán un pie. Los dictadores más grandes de la historia, por la derecha o la izquierda, da lo mismo, han sido los tipos más hoscos y más ladinos, esperpénticos y crueles, cobardes de su patria, esa que han dinamitado asesinando, o mandando asesinar con avidez, a todos los que disienten y no comparten el raro fulgor de su mísera locura.

Hitler o Stalin, Mussolini o Mao, fueron unos tipos cobardes, como Putin, que quitaron de en medio a todos aquellos ruiseñores que lanzaron su silbo de amor y de esperanza contra sus rostros pérfidos, hieráticos. Por desgracia, hoy ya quedan pocos ruiseñores. Suelen abundar más los grajos y los buitres. Y es obvio que los dictadores, dominados por su fanatismo, saben como amansar, a través del engaño y la desinformación, a los desgraciados súbditos del país, la nación o la patria, que ellos desgobiernan. Es lo que hace ahora Putin con el pueblo ruso. A los dictadores les gusta el analfabetismo. Ellos siempre han odiado el resplandor de la Cultura, de la Educación y la Libertad. Los primeros que caen bajo las férreas dictaduras son los poetas y los librepensadores: lo vimos en Rusia, cuando a Boris Pasternark le obligaron a que renunciase, sin motivo, a su merecido Nobel de Literatura; lo vimos aquí, cuando el franquismo cercenó la vida feliz de tres grandísimos poetas: García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández. Al primero de ellos, lo fusilaron por la espalda; al segundo lo hicieron huir hacia el exilio, dejando sus huesos en la luz de otro país; y al tercero, un hombre valiente, humilde y justo, lo dejaron morir encerrado en una cárcel para ruiseñores y jilgueros libertarios. La guerra la inventan los buitres carroñeros, gente sin escrúpulos ni sensibilidad, a los que no les importa el sufrimiento del pueblo que muere sin poderse rebelar contra el dictador que siega su esperanza en un porvenir libre de su yugo. Es lo que ocurre en Ucrania, demolida por un ruso estúpido, arrogante y sanguinario, al que nadie se atreve expulsar de su poder. Aún siguen mandando en el mundo los tiranos. Por eso la paz no es hoy la lánguida paloma que lleva en el pico una ramita frágil, sino el ruiseñor noctámbulo y esquivo que lanza su canto recluido en una zarza en la que se esconden también los gorriones, los jilgueros y los mirlos, todas las pequeñas almas que sufren la herida del fascismo autoritario. ¿Cómo poder derrotar la estupidez, la soberbia y el odio de quien cree que el Poder da derecho a rasgar la vida y el futuro de millones de seres, como hoy pasa en Ucrania, que han de abandonar su tierra convertida en un crematorio absurdo y gigantesco? ¿Dónde encontrar la llama de la paz, si la paz ya no duerme en el vuelo angelical de una dulce paloma con un resplandor de olivo posado en el pico, sino en el doliente canto de un ruiseñor vencido por el frío que ha buscado refugio en medio de una zarza? * Escritor