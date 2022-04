Tal y como lo voy viendo, y tal como lo cuenta el Barómetro del Centro de Estudios Andaluces, a Juanma Moreno no le va a quedar otra que hacer campaña por Ciudadanos o acostumbrarse a la idea de gobernar con Vox. Más bien lo segundo, dirán ustedes, pues un 19% de los votantes piensa apoyar al partido de Abascal en Andalucía. De la izquierda no hablaremos aquí en este momento porque, según esta encuesta, no suma para sentarse en el Palacio de San Telmo.

El PP ganaría las elecciones con el 34% de los sufragios, un subidón de más de 13 puntos, pero el hundimiento de Ciudadanos, que pasaría de 21 diputados a 2, solo deja espacio a un pacto de la derecha con la extrema derecha. Aunque la derecha del PP sea un poco céntrica y se haga más al absorber parte del electorado naranja. ¿De dónde vendrá el crecimiento de Vox? ¿Del PP o directamente del centro izquierda? Hay muchas incógnitas por desvelar. La coalición PP-Cs al frente de la Junta de Andalucía se ha comportado cual balsa de aceite, y un socio tan agradable y leal como Juan Marín se le antoja un sueño al presidente andaluz. Pero hacer realidad de nuevo ese sueño parece imposible.

Convoque o no convoque elecciones para el 12 o 19 de junio, el presidente del Partido Popular andaluz tendrá que venir el 14 de mayo a Córdoba a la fiesta refundadora del partido naranja, o así lo piensa Juan Marín. El que será candidato de Cs a la presidencia de la Junta de Andalucía ya lo ha dicho: igual que él asistió como invitado al congreso de los populares andaluces -y bonita se la liaron- espera que el líder popular acuda a ese acto político que califica como “el pistoletazo de salida para la nueva etapa de Ciudadanos”... Aunque caiga ya en precampaña, momento en el que los amigos de distintos banderines se separan. A fin de cuentas, de precampaña llevamos más de un año y ya casi ni lo notamos, por no decir que solo un día antes de que Moreno empezara a ver adecuado el adelanto electoral a junio, tanto Juan Marín como Elías Bendodo insistían en que se agotaría la legislatura.

La legislatura viene a estar cumplida, dice el presidente de la Junta de Andalucía. Cumplida no sabemos, pero agotada sí que está, agotada en su sentido literal de aguantar tanta especulación sobre su propio final, y tanta crisis del covid y ahora de la guerra, y del IPC y de tanto miedo que le estamos tomando al futuro y de tantas ganas que tenemos de salir de fiesta sin mascarilla. Una conjunción de planetas se cierne sobre las personas y sobre la política, y, bueno, pues si el señor presidente, y sus consejeros Juan Bravo y Rogelio Velasco dicen que, pensando en el bienestar de los andaluces, conviene ir a las urnas, constituir gobierno y aprobar un presupuesto anticrisis para el 2023 no se lo vamos a discutir. Se lo discutirá el PSOE, claro, con Juan Espadas buscando espacio -como ahora deberá hacerlo Alberto Núñez Feijóo- en esas largas travesías de líderes sin escaño que tan complejas deben ser. Y Unidas Podemos, intentando reunir a tanto verso suelto de la izquierda.

Volviendo al barómetro político difundido el miércoles, quizá el PP no sepa si el paso de los meses favorecerá su opción o la de Vox. ¿Querrán los andaluces más a Juanma Moreno en junio, o en octubre? ¿Avanzará la crisis y, con ella, el descontento social y la mala uva en las urnas? Ni idea. Ya me dejaron con la boca abierta los 12 diputados que obtuvo Vox en las elecciones del 2018, así que, para oráculo, el de Delfos. Ahora, el presidente andaluz considera su principal rival electoral al partido del que hoy es portavoz Manuel Tavira, pero que espera el glorioso desembarco de Macarena Olona como candidata. Así las cosas, aunque vayamos a votar en junio, si el resultado es el que dice la encuesta, podemos estar dándole vueltas al presupuesto unos cuantos meses. No hay más que ver el resultado en Castilla y León y las condiciones que le ponen a Fernández Mañueco. Cuando en los últimos debates de relevancia en el Parlamento de Andalucía (principalmente el de los presupuestos) veía enfrentarse con desusada crudeza a Moreno y Tavira, no podía evitar pensar: ahora Juanma, cuando salga, nos pide el voto para Ciudadanos: “Andaluces, pensadlo bien, ¿no veis que con Vox no hay quien avance? Si no me votáis a mí, votad a Ciudadanos”. Pero no lo dijo, oiga. Aunque para mí que lo pensó.

Siguiendo mi propia tendencia en fijarme en las personas cuando el éxito les da la espalda, la figura de Juan Marín me parece cada vez más interesante, más cuajada, aunque estos días evidencia la tristeza y el duelo tras la muerte del consejero Javier Imbroda. En su trayectoria naranja ha apoyado al PSOE de Susana Díaz hasta que dio el salto electoral cuando aseguró -y lo cumplió aunque el PSOE ganó las elecciones- que no apuntalaría otro gobierno socialista. Se incorporó tras arduas negociaciones a tres partes (Cs con PP y PP con Vox) al gobierno de Juanma Moreno y no sabemos si es que cede en todo o negocia estupendamente, pero San Telmo ha dado imagen de un lugar de consenso. Tal vez el buen carácter de Juanma Moreno lo haya propiciado también. Ahora, cuando las encuestas le dicen que el pescado está vendido, se muestra dispuesto a la pelea y asegura que terminará su vida política en Ciudadanos. Más pronto o más tarde. Ya lo veremos.