Caramelos boomerang para autónomos y pymes

El pasado martes vio la luz el Real Decreto Ley 6/2022, anunciado como la panacea contra las pérdidas millonarias que los autónomos arrastran y que ahora se han agravado por las subidas de costes en materias primas, gas, electricidad e hidrocarburos. Un Real Decreto con una dotación de 16 millones de euros que serán repartidos en varias medidas de choque, como quién cual Rey Mago, reparte caramelos en la cabalgata del 5 de enero.

Pero no todos los que esperaban la dulce dádiva van a ver cumplida su ilusión. Si no han sido buenos, si no están al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, -lo que a estas alturas de desgracias concatenadas no es nada extraño-, ya pueden buscar confites en otro sitio. Los que han podido llegar sin mácula a la fecha, tendrán su premio, pero no a cambio de nada.

El artículo 44 del Real Decreto «salvador» prohíbe a las empresas beneficiarias de las ayudas directas y de medidas de suspensión o reducción de jornada realizadas al amparo del art. 47 del E.T., que tuviesen por causa los efectos económicos de la invasión de Ucrania, practicar despido objetivos amparados en el aumento de costes energéticos hasta el 30 de junio de 2022, so pena del inmediato devenir improcedente de los mismos, con su correspondiente coste indemnizatorio y el reintegro de la ayuda recibida.

Me pregunto, ¿qué despido objetivo, de aquí al 30 de junio, no estará motivado por esos costes energéticos? Todo despido objetivo va a estar penalizado como improcedente.

¿Recuerdan ustedes la promesa de nuestro Gobierno y sus socios de prohibir los despidos? Lo están haciendo. No de golpe. No en la Reforma Laboral del pasado día de los Inocentes, sino poquito a poco, de forma disimulada y utilizando el taurino arte del engaño.

That’s the question. O cogemos el caramelo y nos sometemos a las prohibiciones de cómo dirigir nuestros negocios, pese a constatar la existencia de una plantilla sobredimensionada que genera unos costes sociales inasumibles, o dejamos a Su Majestad, Sr. Sánchez y su paja, -no la mental, sino la Sra. Díaz-, que se coman todos sus golosinas a ver si con el empacho y en cada retortijón comprenden lo que sienten los autónomos de este país cada vez que levantan las persianas de sus negocios.

* Abogada laboralista