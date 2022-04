El puerto fluvial de Córdoba (II)

Una conocida inscripción de la segunda mitad del siglo II d.C. (CIL II, 1180), conservada hoy en la base de la Giralda de Sevilla, homenajea al caballero Sextus Iulius Possesor, hijo de Iulio, de la tribu Quirina y originario de Mactar (África), haciendo un repaso exhaustivo del curriculum existencial que había acumulado a lo largo de toda una vida repleta de cargos y responsabilidades; entre los cuales el de ayudante del prefecto de la annona, comisionado por el Estado para garantizar el abastecimiento de aceite de oliva bético y africano a Roma, y el de procurator ad ripam Baetis. Este último cargo lo hacía responsable de regular y sustentar la navegabilidad del futuro Guadalquivir, de sus diques, sus puertos y sus canales contrarrestando de paso las consecuencias más o menos desastrosas de las inundaciones periódicas; de garantizar el carácter público de la vía fluvial y de mantener el buen estado de sus riberas e instalaciones portuarias; de conservar limpio y bien drenado el cauce, en un río de amplísima morfología que arrastra mucho lodo y tiene una madre bastante inestable; del correcto mantenimiento de los caminos de sirga, y de pagar y controlar a los mercaderes del aceite de oliva, envasadores, transportistas y corporaciones de barqueros (scapharii), directamente bajo su jurisdicción. Fueron éstos, en concreto, quienes le dedicaron el homenaje en Hispalis por la honradez desplegada en el ejercicio de sus funciones.

No es la única inscripción que alude a cargos relacionados con el cuidado y la conservación del Betis como vía de comunicación, lo que refleja una intensa preocupación por parte de la administración estatal romana en asegurar el buen estado del río y garantizar así su uso para el comercio y el transporte, algo para lo que en ocasiones tiraría de militares con experiencia en ingeniería fluvial; como ocurrió de hecho en el puerto de Caesaraugusta: en sus infraestructuras se han documentado marcas de cantería propias de las legiones que participaron en su construcción, tal vez porque inicialmente el puerto tuvo también funciones militares. Compartiría dicho interés la administración local, que contaría con curatores municipales encargados de cuidar y mantener sus riberas, sus estructuras y su navegabilidad (no como hoy...). Así lo confirman de manera indirecta las fuentes antiguas, que aluden con frecuencia a la responsabilidad sobre las vías fluviales de titularidad pública por parte de los Pretores, y a su potestad para hacer demoler o retirar cualquier obra o infraestructura que, instalada sin su permiso, pudiera afectar en alguna medida a la navegación fluvial. Obviamente simplifico, para no detenerme en la honda problemática planteada por la identificación de tales cargos en la epigrafía de la época, incluida la anfórica.

George Bonsor defendió ya hace más de un siglo que balsas para remansar las aguas -con sus correspondientes portillos para el paso de las embarcaciones- y facilitar así la navegación del antiguo Baetis y el atraque de las embarcaciones, habrían existido en todos los puntos donde han aparecido ánforas con la marca Port(us), entendido el término como «paso», «puerta», o quizá incluso «dique de contención destinado a elevar las aguas de un río», en palabras de G. Chic; algo que, sin embargo, sigue siendo muy discutido por otros autores, entre los cuales E. Melchor, para quienes dichas referencias aludirían siempre a puertos o embarcaderos con sus instalaciones convencionales, sin que exista acuerdo en este sentido. Fuera cual fuera el sistema utilizado, lo cierto es que, al margen de otros productos como metales, trigo, vino, miel, lana o manufacturas de lujo, las riberas del río entre Corduba e Hispalis monopolizaron fundamentalmente entre los siglos I y II d.C. -en particular durante este último- el grueso de la producción, envasado y salida hacia el resto del Imperio occidental del líquido más preciado del Imperio: el aceite de oliva, base de la riqueza de muchas de las grandes familias béticas de la época. Así lo vienen reflejando desde hace años las excavaciones en figlinae locales -como la del Mohino, en Palma del Río- y en el Monte Testaccio. Las orillas del río estuvieron plagadas, pues, de puntos de embarque de cierta entidad, aún por definir con exactitud en su mayoría. Fueron miles las toneladas de aceite exportadas cada año.

El dilema sigue siendo dilucidar si, además de las presas y diques, o en lugar de ellos, pudiera haber existido un canal específico para la navegación en el tramo entre Corduba e Hispalis, que no requeriría de todo el caudal, regulado a voluntad en función de las necesidades de cada momento, o sólo existió en zonas de especial complejidad o cauce poco profundo. Los datos actuales sobre el flujo de agua del río deben ser relativizados con relación a la Antigüedad, cuando la ausencia de pantanos y de riego, la mayor pluviosidad y el papel de los bosques ribereños, que reforzarían los márgenes evitando la expansión del cauce, harían que fuera mucho más fluida y abundante.

*Catedrático de Arqueología de la UCO