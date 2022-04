Periodistas necesarios

No pude estar más orgulloso de mi oficio que el pasado lunes, en la presentación del libro ‘111 años de la Asociación de la Prensa de Córdoba’. Ser una pequeñísima parte de esa aventura de más de un siglo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Los autores de la obra, entre otros Manuel Fernández y Ricardo y Florencio Rodríguez Aparicio, también deben estar satisfechos. ¡Menudo curre! Pero, sobre todo, qué tremendo documento para el recuerdo, la investigación o la simple lectura. Ahora bien, lo que más me gustó... es lo que está por escribir. Lo que vengo diciendo desde hace unos pocos años, lo que explicaron los autores de la obra y hasta en lo que coincidió en destacar el alcalde, José María Bellido, en su intervención. Porque... ¿cuándo han sido más necesarios los periodistas que ahora con la marea de desinformación reinando sobre las noticias contrastadas?

Por supuesto que hay un montón de gente dedicada a la desinformación: aficionados, malos periodistas, buenos ‘hackers’, titulados que se dedican a ‘otra cosa’ y profesionales de diversas actividades que se autotitulan. Pero la solución es tener más periodistas formados y no, como algunos apuntan, desregular la profesión y desproteger al profesional. Es justo lo contrario: que trabajadores, administraciones y, sobre todo, los lectores exijan información de calidad de profesionales preparados, de la misma manera que cualquier consumidor exige calidad en cualquier otro producto que adquiere. Lo contrario, desprestigiar a los profesionales y aceptar cualquier trabajo para incorporarlo al ingente torrente informativo que circula a diario, sería como si alguien, para mejorar los fallos que pudiera tener el maltratado sistema sanitario, se le ocurriera integrar en el mismo o equiparar la actividad del curanderismo, con todos mis respetos hacia curanderos de eficacia demostrada, que hay sus casos, aunque sus saberes se estudian en ‘Cuarto Milenio’ y no en las facultades de Medicina. Pero más allá, y volviendo a que todo el mundo admite la necesidad de profesionales formados en la sanidad, en la abogacía (exponer cuatro normas en la comunidad de vecinos no lo convierte a uno en licenciado en Derecho) o en cualquier otro trabajo, del más simple al más complejo, esto contrasta con cierta ‘cacería al periodista’ que veo últimamente y que quizá responda más a una gana de ‘meter la cuchara’ en el cuarto poder, que nunca los auténticos profesionales lo han vivido como tal, que a una auténtica preocupación por un bien esencial para la democracia que es la información veraz y la prensa libre. Mientras, los licenciados con más bajos sueldos, los de Ciencias de la Información, siguen siendo de los pocos profesionales que, por su trabajo, incluso van a sitios de donde los demás huyen, y siguen muriendo por ello. Me gustaría que fuera una exageración, una licencia literaria. Pero mañana justo se cumplen 19 años de la muerte del periodista cordobés Julio A. Parrado en Bagdad.