El interés superior del menor

Siete menores asesinados por su padre en el último año, siete padres inmersos en procesos de violencia machista contra sus parejas y madres de los niños, y que anteayer aumentaba la estadística con el niño de 11 años acuchillado hasta la muerte el día que celebraba su cumpleaños.

No estamos sabiendo proteger este principio rector que recoge nuestra legislación civil y las resoluciones judiciales, ni tutelarlo como derecho, ni como interés superior en las normas de procedimiento. No puede seguir ocurriendo que los procedimientos penales por maltrato concurran paralelos a los procesos de divorcio con graves deficiencias en la comunicación o colaboración entre unos juzgados y otros. No es comprensible que la Agencia Tributaria, La Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de la Seguridad Social se digitalizaran ejemplarmente porque las necesidades en recaudación, en la burbuja inmobiliaria y de gestión de población migrante empujarán a ello, y la Administración de Justicia siga enterrada en torres de expedientes y en la reclamación de falta de personal.

Hay 1.700.000 menores en España que viven en relaciones donde el padre maltrata sistemáticamente a la madre, no son solo observadores de esa violencia, sino un instrumento más en el objetivo de control y daño a la progenitora. Y no solo hay que atender ante la agresión más grave que es el homicidio, los hijos forman parte estructural de ese desarrollo de la violencia que algunos intentan negar, resistiéndose a usar el término de vicaria. Así, desaparece bajo el principio de lo que no nombras, no existe. Los avances contra la violencia machista son lentos y por el camino no paran de caer asesinadas que llenan minutos de silencio y banderas a media asta, pero ¿tampoco vamos a reaccionar con los niños?

Como siempre recuerda la juez decana Francisca Verdejo, la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, y los poderes públicos junto con el resto de la sociedad se debe ver interpelada por la obligatoriedad de denuncia. Es también nuestro punto débil que en muchos casos al conocer agresiones nadie actúa y espera que lo haga otro.

La falta de recursos públicos para proteger a las víctimas de la violencia machista no solo es perceptible en la Administración de Justicia, sino en la ejecución de sus decisiones con un policía para 20 o 30 mujeres que están pretendiendo ser protegidas a través de una medida cautelar dictada por un miembro del poder judicial. El interés superior del menor, además de ser principio rector, debería ser una prioridad en una sociedad que se escandaliza con los muertos de otros.

*Politóloga