Casi todos estamos de acuerdo en que la ignorancia, la pobreza y el sufrimiento de una sola persona en el mundo nos interpelan a todos como seres humanos. De hecho, en estos días previos a la Semana Santa este planteamiento forma parte o debiera formar parte no solo de todas las reflexiones particulares de cada uno, sino de aquellas manifestaciones públicas que se vienen haciendo con respecto a la Semana de Pasión. Fundamentalmente porque el trasfondo o el espíritu del mensaje no solo está de rabiosa actualidad, sino que además de señalar o denunciar las mismas lacras intrínsecas del alma humana, despliega las mismas y poderosas soluciones para vencerlas. Es obvio que a la luz de la actualidad estamos aún muy lejos. La crueldad en mayúsculas sigue vigente en nuestra historia. No solo nuestros hermanos ucranianos y estos que residen en nuestra ciudad y provincia se sienten concernidos ante los crímenes de guerra que se están conociendo en esta guerra ruso-ucraniana. Sino todos. No solo hablamos de destrucción, sino como decimos de crueldad. Las guerras son difícilmente justificables, pero la crueldad jamás lo es. Entre otras cosas porque no forma parte del progreso humano, o mejor, nos asemeja al bruto y a sus instintos. O dicho de otra forma, manifiesta que aún no hemos desarrolla ese sentido moral que tanto expresamos en todas y cada una de las declaraciones de derechos humanos. Hemos avanzado en este sentido, esto es, que reconocemos como positivos los derechos humanistas que hemos heredado del nuestra cultura cristiana, pero los hechos siguen denunciando nuestro lento progreso humano. La crueldad, como es lógico no solo es imputable al que la perpetra, sino al que la tolera. Este aforismo nos sigue manteniendo en esa antigua encrucijada que la Semana Santa en ciernes nos impreca.

*Mediador y coach