El desquite de los Reyes Godos

Ataúlfo, Sigerico, Walia, Teodoredo... y así hasta 33, terminando por Rodrigo que, curiosamente, pese a echar el cierre de la nómina es el único al que tenemos querencia en asignarle el don. La lista de los Reyes Godos es mucha lista. Su mera enumeración traslada a un modelo educativo: el de los sabañones al estilo de la Canción del Pirata de Espronceda: Los palmetazos de la madera de ocumen a un lado; al otro, ese frío que congelaba hasta la sangre y solo se combatía con las latas de atún que transportaban ascuas de picón -colegiales que mantenían la brasa girando el recipiente como honderos-. Hermanas de la Caridad que con sus cornettes o tocas mariposa aleteaban en los hospicios las postrimerías del infierno.

Analina, Fenilalanina, Risina... Hoy, lo más cercano al esfuerzo godo sería la lista de aminoácidos esenciales, pero la memoria no suele meterse de por medio en esa relación. Hay una querencia a parodiar las horas bajas de Unamuno, si bien ya no prima el que ¡que inventen ellos!, sino ¡que memoricen ellas! Las máquinas como el Potosí fláccido de nuestra memoria. Está claro que hay campos con los que no podemos competir con la inteligencia artificial, y más desde que Deep Blue nos avergonzó como especie ganando al campeón mundial de ajedrez. Este acomplejamiento incita a derivar nuestros reservorios hacia los pulgares que, a la postre, se han convertido en agentes Schengen de terminales de memoria RAM. Igual que las abejas nos avisan del cambio climático, los preparadores de oposiciones ya otean estas fisuras memorísticas: a los opositores cada vez les cuesta más cantar los temas, modelo que ahora se pinta duro y esclerótico, de Tribunales casi anclados en las películas de Marisol.

El desarrollo reglamentario de la Ley Celaá quiere darle un mayor regusto a naftalina a la Ley Wert. Casi se tañe un cambio de paradigma, intentando avanzar desde un modelo enciclopédico hacia uno competencial. Se cambian loros recitadores por alumnos con capacidad de cuestionar y resolver. Pero la memoria no es el problema. Y la Enciclopledia, menos, ese referente de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que imponía pero también se reverenciaba. Por cierto, se habla de eludir los episodios de la Revolución Francesa en los nuevos Planes de Estudios y pasar de puntillas toda la temática del descubrimiento de América, por el engorro de que ese ADN hispánico no se convierta en un carajal. La Historia no se enseñaría por orden cronológico, sino por temáticas. Ningún criterio tiene el patrón oro de la objetividad, pero quizá el paso del tiempo es la dimensión más insensible a la subjetividad.

Bien está fomentar las parcelas experimentales y artísticas como pilares del desarrollo personal. Pero necio sería contemplar el pensamiento y la memoria como elementos antónimos. La memoria es la musculación del saber; el más sutil tratado de botánica de nuestras conexiones de sentido y la última barricada cuando la decadencia neurológica reivindique nuestro propio ser frente a las turbulencias del estar. No sabemos si volverán las oscuras golondrinas; menos aún retornará la letanía de los Reyes Godos. La memoria es dúctil y pragmática; el espacio de dignificación de una sociedad frente al pueril ensanchamiento del olvido.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor