Onomásticas

Tengo un amable amigo, Antonio Figueras Garrido, que diariamente, vía whatsapp, me envía el santoral. Como es madrugador me presta un gran servicio, porque me recuerda a quién tengo que felicitar y me hace quedar bien, cuando mi tendencia es tan olvidadiza que ni mi día tengo presente. Por eso sé que hoy, 4 de abril, celebran su onomástica los que se llaman Platón. San Platón nació en Constantinopla de familia acaudalada. Resumiendo su biografía, vendió todos sus bienes para dar el dinero en beneficencia a los pobres e ingresó en el Monasterio de los Símbolos, en el monte Olimpo, donde llegó a ser higúmeno. He buscado higúmeno en el diccionario y no lo he encontrado, pero viene a ser lo mismo que archimandrita, que sí aparece y, para terminar de aclararnos, equivale en Oriente, a lo que el abad significa en Occidente.

En España hay setenta y ocho platones -ignoro si hay platonas- es decir, setenta y ocho personas que se llaman Platón. Son tan pocos que, si tuviera su teléfono los felicitaría uno por uno. Ni siquiera sé si hay alguno en Córdoba. Si así fuera, que se de por felicitado, lo mismo que las personas que se llamen Agatópodo, Benito de Palermo, Cayetano Catanoso y Pedro de Poitiers, que también celebran hoy su santo. Y aunque no tenga nada que ver, no tengo más remedio que decir que el 4 de abril es el Día Internacional del Perro Callejero, más finamente expuesto, de los Animales sin Hogar. Una llamada de atención sobre el abandono de las mascotas, que busca fomentar la adopción de perros y gatos. Lo cierto es que hoy comienza la semana que marcará día a día, paso a paso, el inicio de la Semana Santa. Hace ya dos o tres, que estallaron los azahares que cuajan los naranjos del jardincillo que hay delante de mi casa pero, aunque muchos están en el suelo, otros se han mantenido firmes a pesar de las lluvias, para llegar, por lo menos, hasta el Domingo de Ramos. «Domingo de Ramos, quien no estrena se le caen las manos; y quien estrena, se condena.» «Quien para la Palma no estrena nada, no vale nada.» Ese afán por estrenar no alude solo a la ropa, sino que es símbolo de la imprescindible renovación interior. Pero antes de llegar a los desfiles procesionales celebraremos una de las onomásticas más queridas en Córdoba. Imposible felicitar una por una a las Dolores, Loles, Lolas, Lolis, Lolitas y Marilolas. Así que, desde aquí, un abrazo para todas.