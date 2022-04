La cosa es que tal vez lo sepa. El concerniente razonamiento es de fácil y evidente correspondencia tanto por los recientes como con los acaecidos hechos actuales. Y así el declive anunciado que esos mismos acontecimientos le indican con palmaria rotundidad. Dado su personal periclitado durante un período que trata de aprovechar ‘motu proprio’ lo máximo que le es posible, pues hasta se podrían contar los días que suman, o que aún le restan. De ahí que actúe como lo hace. Pues la estabilidad de la gobernación, que se dio en pergeñar y engendrar con fórceps, está cogida con débiles alfileres, los mismos que le suministran con muy onerosas e indignantes contraprestaciones los habituales e interesados socios, gubernamentales y parlamentarios, que le sostienen. Un engendro contra natura, ostensiblemente contradictorio ‘per se’, adverso a los intereses generales y a la defensa del bien nacional, que abunda en los ataques a la norma constitucional que, además, falazmente se comprometieron a acatar y defender como a hacerla cumplir, pero frecuentemente transgrediéndola.

No todo vale, ni sirve. Verbigracia, la mentira que es una alimaña que tiene las patas muy cortas. Tanto más menguadas cuanto más grande es el engaño. Incluso, y máximamente cuando crece en su enormidad, a éste se le puede ocultar con facilidad como resulta obvio, no obstante los parapetos y los artificiosos subterfugios puestos a su disposición por la guardia pretoriana y adláteres; o detrás de la prosperidad cuando se consigue por muy excelsa que sea. Altas torres han caído, no obstante; y tanto en dictaduras como en democracias, arrastrando consigo penalidades, sufrimientos y sacrificios incluidos los de los mismos adalides, si no victorias pírricas. Los casos los tienen registrados las historias de los pueblos y las naciones. Mas al final acaba imponiéndose la rectificación y la racionalidad, el sentido común, aunque se tenga que apechugar, por aquellos que comanden la nave de la nación, con el desagradable e ingrato trabajo de la recuperación no exenta de incomprensión e infortunios.