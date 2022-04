Al amplio elenco de criminales de guerra que jalonan con sus horrores el siglo XX y lo que va del presente, se ha unido, con la invasión de Ucrania, el falso demócrata Vladimir Putin. Turbio individuo cuya deplorable conducta guarda muy pocas sorpresas pues nació en la placenta de la KGB y, por tanto, es un bolchevique de diseño que, gracias a los birlibirloques de la política, se pasea por los mares del mundo a bordo de yates con 80 metros de eslora, mientras encarcela -democráticamente, eso sí- a periodistas críticos, envenena opositores, decapita al pluralismo, domina los medios de comunicación y silencia al pueblo que nada tiene de soberano.

Los crímenes, enraizados en el genocidio, que está llevando a cabo, amén de merecer la repulsa más tajante de quienes guardan una brizna de dignidad y sentido de la justicia, deberían poner en reflexión a las democracias occidentales, para que tengamos muy claro que los autócratas, por mucho que lo disimulen, jamás pueden reciclarse a demócratas -«muda el pelo la raposa pero su natural no decae»-, ya que la idea fija de tales paranoicos, tan nazis como los nazis, es aprovecharse de las libertades del sistema para alevosamente asesinarlo. Así son las democracias falsificadas y, por desgracia, la rusa no es la única.

Por lo dicho, conviene no olvidar nunca que en los sistemas democráticos asentados, rigurosos, auténticamente liberales, sus representantes políticos prefieren dejar el poder a pactar con la reacción antidemocrática. Acordémonos de que el francés Sarkozy, perteneciente a una derecha civilizada, prefirió que gobernase el socialista Hollande a recibir, en segunda vuelta, el apoyo de Le Pen. Y eso que Le Pen jamás ha ensalzado a personajes como Petain de pedigrí fascista.

En consecuencia, nos desasosiega que quienes en España jalearon a Trump -amplio perdedor en las últimas elecciones de los USA, ideólogo del asalto al Congreso y compinche de Putin-, puedan compartir el gobierno, como ya sucede en una comunidad autónoma castellana. Incomprensible situación pues Ortega Smith, que encarna el ideario de Vox, no se guarda de asegurar -tenemos 3 recortes de prensa- que su referente político es el falangista José Antonio Primo de Rivera, el cual sentía preferencia por «la dialéctica de los puños y las pistolas», que Putin traduce, con sus acciones guerreras, como «la dialéctica del misil y el infanticidio». Para justificar dicha situación, quienes pactan con la ultra derecha franquista, suelen argumentar que no debemos rasgarnos las vestiduras porque en España hay un gobierno trufado de extrema izquierda. Cosa cierta, indudable, pero no es de recibo que lo denuncien los mismos que tuvieron en sus votos haberlo evitado: absteniéndose, sin otras contraprestaciones onerosas, en la investidura de Sánchez, cuyo partido había doblado en número de diputados a los dos siguientes.

Volviendo a la maldita guerra de Ucrania, hemos de reconocer que cada día, aunque existan negociaciones, resulta más difícil predecir cómo y cuándo ocurrirá su final. Ahora, lo único que se puede vaticinar es que los países occidentales raramente tendrán con Rusia unas relaciones como antes de la agresión. Por último, queremos confesar que en los escasos instantes levemente tranquilos que nos deja este horror televisado, nos viene a la memoria que los ácratas y filomarxistas del mayo francés del 68, acuñaron un eslogan de éxito: «Haz el amor y no la guerra». Sabio consejo que puede escandalizar a las mentes tridentinas, pero que debería aplicarse Putin, el belicoso carnicero que está resultando tan bárbaro e insensible como los estalinistas clásicos que asesinaban a destajo, mudaban poblaciones enteras de su lugar originario y sembraban el terror en las naciones satélites, en las estepas rusas y en los gulags siberianos.