Suficiencia energética en la UE: el camino equivocado

Parece que algunas de las decisiones estratégicas de la Unión Europea (UE) que han marcado las políticas nacionales se han mostrado bastante equivocadas en determinados temas, es decir, han tenido, tienen y van a tener consecuencias negativas para los propios ciudadanos; aunque la UE no quiera reconocerlo ni modificar su rumbo. Una de estas decisiones bastante erradas, y de la que ya he hablado en este medio, ha sido la suficiencia alimentaria. Sin duda, se nos ha olvidado que la UE nace en el Tratado de Roma para garantizar la cantidad y calidad de los alimentos, y el hecho de haber virado hacía todo «verde» nos ha hecho depender de importaciones de terceros países donde, además, su agricultura es contaminante. Paradojas e ironías. Y esto mismo ha sucedido con la energía. La UE se planteó reducir e incluso eliminar la dependencia de los combustibles fósiles; cuestión clave no solo medioambientalmente sino desde un punto de vista geoestratégico. Hoy en día, es cierto que hemos conseguido consumir menos energía que hace 10 años gracias a la mejora de la eficiencia energética y que se ha producido un aumento en el consumo de las energías renovables que alcanzó el 17% del total consumido en el año 2015, siendo relativamente factible el objetivo de alcanzar el 27% en 2030. No obstante, parece que aquí se queda lo positivo.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente de energía en la UE, y que resulta imposible la eliminación de su consumo a no ser que sea en el muy largo plazo; de hecho, con energías renovables no se puede ni ligeramente sustituir el consumo actual de este tipo de combustibles. Sin embargo, en la UE, por motivos ambientales, el fracking (fracturación hidráulica) como modo de extracción de gas y petróleo no está bien visto, y, en España, el Gobierno actual lo ha prohibido. Lo segundo, es que la energía nuclear tampoco ha estado bien vista en la UE, y desde el accidente de Fukushima distintos países de la UE, como Alemania o España, han decidido desmantelar sus centrales nucleares. Vamos que se han coartado las dos salidas claras y a medio plazo para conseguir seguridad y autosuficiencia energética, lo que hace pensar en cierta improvisación y ciertas presiones de grupos de interés, en definitiva un camino poco recto.

Así tenemos, por un lado, la imposibilidad de explotar nuevos yacimientos de gas y petróleo, lo que junto a la reducción del consumo de carbón y lignito ha provocado que nuestra dependencia energética hacia terceros países aumente, particularmente la de los alemanes hacia los rusos y de aquellos barros están viniendo estos lodos. Eso sí, la UE está importando gas y petróleo extraído por fracking de EEUU, donde la aplicación de la técnica ha supuesto un importante ahorro por la reducción de los precios de energía, sin empeorar sus emisiones de CO2 y dióxido de carbono. De hecho, en la UE podría suponer algo similar, ya que solamente en nuestro país parece existir gas equivalente a unos 70 años de consumo, según la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo. Por otro lado, la denostada energía nuclear acaba de entrar como energía verde en la taxonomía de la UE (a buenas horas mangas verdes) aunque España estuvo en desacuerdo, es decir, ya no está tan mal vista y hasta ayuda a alcanzar el Pacto Verde Europeo. Eso sí, los grupos ecologistas han puesto el grito en el cielo, particularmente Greenpeace, a quien se le discute su imparcialidad cuando parece tener intereses económicos metidos en el gas. Y en España, seguimos con nuestro «super» plan de no querer nucleares, mientras que en Francia, a quienes compramos energía nuclear, se ha anunciado una inversión con hasta 14 reactores nuevos.

Por tanto, la UE se ha equivocado no primando la autosuficiencia energética y además con energía barata, como EEUU, algo que estamos pagando muy caro los ciudadanos y, sobre todo, los ucranianos sin que Alemania se vea capaz de cortar las compras de gas a los rusos pese a lo que están haciendo; pero además el Gobierno de España está profundizando en el error, ya que lejos de rectificar sigue en sus trece. Si no hacemos fracking y no tenemos nucleares ¿de dónde vamos a sacar la energía? No me refiero ya a cómo vamos a conseguir energía barata, sino simplemente a conseguir energía... ¿Cuál es el plan?, ¿seguimos importando de países que sí hacen fracking y sí tienen nucleares?, ¿dejamos de usar la luz y las industrias de producir?, ¿nos iluminamos con velas y vamos a caballo? No sé, todo parece un despropósito gigante.