El peligro real de la ultraderecha

Estamos asistiendo a un momento en la historia de profunda crisis, en el que se da fin a una época y se inicia con incertidumbre una nueva que todavía no sabemos en qué consistirá. Los acontecimientos se están sucediendo a tal velocidad que la sociedad no es capaz de asimilarlos y se encuentra atemorizada y llena de paradojas y contradicciones y también de miedo al futuro incierto. Repetimos esto a diario pero no somos capaces de fijar una estrategia.

Ante ello, la historia circular nos sitúa en una disyuntiva en cierto modo ya experimentada otras veces. Los demagogos, los populistas, los extremistas tienen las soluciones para todo, ponen el oído y llenan sus discursos de aquello que las masas quieren escuchar. Jonathan Littell escribía hace unos días en El País una extensa carta a sus amigos rusos y entre las muchas cosas que les decía, una era que muchos de ellos habían aupado al poder a Putin y que apenas se habían dado cuenta de cómo se había ido adueñando del Estado. Sus agresiones militares en los países vecinos no querían ni oírlas ni verlas. Los envenenamientos a los opositores y sus argucias para continuar indefinidamente en el poder les enfadaron, pero la oposición no pasó a mayores. El temor se había instalado en la mayoría.

Este régimen autoritario ha sido el espejo de los partidos de la ultraderecha europea que ahora tratan de disimular y ocultan sus halagos de meses atrás y los apoyos económicos que han recibido de él. En realidad, el voto de Vox en Madrid en contra del acuerdo de retirar la llave de oro de la ciudad a Putin no ha seguido esa estrategia aunque, para no ser demasiado descarados, lo justificaron afirmando que no estaban seguros de que la llave se entregase a Putin o al pueblo ruso. Da igual lo que hagan o digan ahora. Buena parte de los partidos iliberales de ultraderecha europeos, entre los que se encuentra Vox, son partidarios de un régimen nacionalista, autoritario y populista. Por supuesto lo niegan, todos utilizan la democracia para minarla desde dentro.

Sin embargo, lejos de pasarle factura, en el caso de España este partido va a entrar en un gobierno autonómico -aunque ellos reniegan de las autonomías-, y las encuestas les dan unas expectativas de voto tanto en Andalucía como en las generales que les hacen crecer más que ningún otro partido. Muchas son las causas de que personas de diferente procedencia socioeconómica hayan encontrado en su discurso un consuelo a sus males. No ofrecen ninguna solución. O mejor dicho hoy votan contra la prohibición de las ventas a pérdidas y mañana están junto a los perjudicados por esas ventas en una manifestación. Ayer apoyaban a Putin y ahora le llaman comunista, sabiendo que no tiene nada de esa ideología y que ha favorecido un régimen cleptocrático. Hablan de bajar impuestos y piden más ayudas para este o aquel sector. Da igual que no aporten ninguna solución realizable, lo que importa es que han oído las quejas y los miedos de la calle y los han hecho propios. Esto es tan antiguo como la propia historia. Entre tanto, los partidos tradicionales no saben reaccionar al descontento. La derecha trata de imitar el modelo ultra, la izquierda se enreda en divisiones y debates estériles. El Gobierno aporta soluciones, pero no es capaz de ofrecer un discurso esperanzador y a menudo también abre frentes de disputa sin necesidad.

Este gran malestar que recorre nuestro país, al igual que otros, lleva ya mucho tiempo entre nosotros. Sus causas son variadas, pero una evidente ha sido la avaricia del capitalismo salvaje del que, precisamente, se han beneficiado quienes andan escondidos detrás de la ultraderecha. Solo basta con observar la procedencia de sus líderes y la de sus amigos. El modelo global de todos ellos se llama Donald Trump, uno de los que se ha beneficiado de ese modelo de mercado incontrolado. Es tan evidente todo, que uno se queda perplejo pensando cómo es posible que día a día aumenten los votantes de los que solo nos llevan al abismo y la destrucción, por mucho que se disfracen de otra cosa.

La democracia que hemos conocido está en crisis. La sociedad de posguerra nacida en los años cincuenta del pasado siglo es muy diferente a la de ahora. El crecimiento económico después de la destrucción, la ilusión por reconstruir un mundo nuevo más pacífico y equilibrado que representó el nacimiento de Naciones Unidas y la Declaración de los derechos humanos, un cierto pacto social para corregir las desigualdades, la construcción del estado del bienestar, el recuerdo del horror al que habían conducido el fascismo, el nazismo y el stalinismo... fue un factor que actuó como protección frente a los extremismos ideológicos. Ahora la crisis económica desatada en 2008, la crisis político-institucional, el miedo a la globalización y la utilización de las migraciones como instrumento de identidad son factores que minan los cimientos del sistema. A ello se une la transformación radical de los medios tradicionales de comunicación. Las redes sociales y sus nuevas dinámicas generan una opinión sobredimensionada basada en informaciones sesgadas, directamente falsas, manipuladas y de difícil verificación. Todo este conjunto de factores ha acabado o están a punto de acabar con las bases de unos sistemas políticos que dieron a nuestras sociedades el período de mayor prosperidad y paz.

Recuerda Enric Juliana que ocurre algo similar a lo acontecido en Italia en la década de los veinte del siglo pasado. Entonces los partidos de izquierda se quedaron autocomplaciéndose de haber acertado en su posición pacifista cuando esta se vio ratificada por el triste final de la I Guerra mundial. Pero una vez finalizada ésta, fue Mussolini el que escuchó a los mutilados, les «ofreció un hogar político» y utilizó su periódico para dar voz al odio de los excombatientes víctimas de la guerra que andaban famélicos y sin recursos por las calles italianas. No es el mismo escenario. Ahora las víctimas de la crisis son otras y de otro modo, pero si los partidos democráticos no son capaces de dar solución y orientación a su descontento y siguen debatiendo sobre lo que no es urgente, pintan de nuevo malos tiempos para la libertad y la democracia. Aquellos se presentan como los defensores del pueblo frente a las élites corruptas que no los escuchan. Y mientras, algo deben haber hecho mal los partidos democráticos y, especialmente, la izquierda para ver como sus votantes huyen hacia los cantos de sirena de la ultraderecha. Moisés Naim afirma que es un error tratar al populismo como una ideología porque realmente es una técnica para alcanzar el poder fomentando la polarización y evitando la existencia de espacios de encuentro. ¿Les suena?

Seguramente, al igual que en 1929, hay que leer de nuevo a Ortega cuando afirmó: «no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente los que nos pasa». Pues bien, yo creo que sí sabemos lo que nos pasa. La democracia está en peligro y hay que dejar ya de negar esta evidencia. Identificado el problema, ahora lo que se hace necesario es librar la batalla en su defensa con todos los medios políticos para reforzar las instituciones y volver a dotarlas de credibilidad. Ese es el reto. El primer y más importante paso es luchar contra la posverdad y todo el relato de la mentira que nos inunda. El siguiente paso es no asumir ni blanquear a la ultraderecha. Su objetivo es minar la confianza en el sistema democrático y que se asuman paulatinamente sus postulados autoritarios. El nuestro debe ser defender a la democracia con toda firmeza y desvelar el relato y los verdaderos fines que esconden aquellos bajo su falsario discurso. Ya es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.