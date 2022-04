Llevar el perfume de Cristo al mundo

Hoy celebramos el quinto domingo de cuaresma, tiempo fuerte en la liturgia de la Iglesia, tiempo de reflexión personal, de silencio interior, de examen de conciencia y de conversión a Dios. El papa Francisco, en su mensaje cuaresmal de este año, nos ha dicho cómo hemos de preparar y vivir la Semana Santa, con palabras clarividentes y concretas: «Este tiempo nos invita a vivir una vida llena de obras buenas, llevando así el perfume de Cristo al mundo». No se podría decir mejor ni más bellamente. Francisco traza tres caminos luminosos: la oración, la lucha contra el mal y hacer el bien. El Papa subraya con fuerza que «nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia; pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte». Y puntualiza con luminosidad: «La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo». Cercana ya la Semana Santa, nos toca prepararla, no sólo externamente, al calor y color de nuestras Hermandades y Cofradías, sino internamente, en lo más profundo de nuestro corazón. Y para ello, el propio pontífice nos ofrece un puñado de consejos prácticos y eficaces: «Primero, no nos cansemos de orar porque necesitamos a Dios; pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Segundo, no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida, ni de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. Tercero, con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social, no nos cansemos de luchar, enfrentándonos a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado. Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales, que empobrece las relaciones humanas. La cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar, en cambio, una comunicación humana más integral, hecha de encuentros reales». Qué interesante nos resulta este punto de vista y esta advertencia sobre los medios de comunicación, de plena actualidad. El evangelio que leemos en las misas de este domingo ofrece el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio, episodio indignante sobre todo en nuestra cultura actual, cuando propugnamos la igualdad en dignidad y derechos en el hombre y en la mujer. El profeta Oseas, en el siglo octavo antes de Cristo, se refirió a las relaciones de Dios con su pueblo como las de un amante esposo con una esposa reiteradamente infiel a la que siempre perdonaba y trataba de atraer a su amor. El adulterio se convirtió en la tradición bíblica en una metáfora de la relación infiel del pueblo de Israel con Dios. En el relato de san Juan, los tres personajes quedan bien definidos: Los «acusadores», la mujer y Jesús. Los acusadores basan su acusación en la ley de Moisés, pero sus corazones están corroídos por el odio y la maldad. En el fondo, no les importa la mujer, sino que buscan desprestigiar a Jesús, que «viene a llamar a los pecadores y no a los justos». La mujer aparece en la escena, humillada, golpeada, sollozando en su desnuda soledad, entre empujones e insultos. La tiran ante Jesús violentamente. Ella está en el suelo. Los demás, todos aparentemente dignos, a su alrededor. Le preguntan a Jesús, acerca de su opinión sobre la legislación mosaica que pide apedrear a las adúlteras. No es una teoría, es real. Contemplemos al tercer personaje, a Jesús, quien se limita a escribir irónicamente con el dedo en el suelo. Jesús no condena a la mujer. Y lo más fuerte: Jesús desenmascara la hipocresía de aquellos «profesionales» de la religión, una mentalidad a la que hoy se enfrenta el papa Francisco. Y a continuación, le dice a la mujer: «Tampoco yo te condeno», expresando así la misericordia infinita de Dios que Jesús le revela. ¡Qué paisajes más aleccionadores para preparar la Semana Santa y llevar el perfume de Cristo al mundo!