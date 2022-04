Un guantazo verdadero

Todavía resuena en el Dolby Theatre el mofletazo americano que le cacheteó Will Smith a Chris Rock. Tanto como las misteriosas palabras que le susurraría después su gran maestro jedi, Obi-Washington Kenobi: Controla tu ira, joven Will. Cuando estás en la cima, ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti. El tortazo sonó, pero no tanto como las exclamaciones posteriores de Smith, ya sentado de nuevo junto a su esposa Jada: «¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca!». Fue ahí cuando supimos que no se trataba de una interpretación: el guantazo había sido verdadero, tanto como la estupefacción de Chris Rock, que tenía marcadas en la oreja las huellas dactilares del príncipe de Bel-Air, sí, pero también ese asombro que casi siempre lucen los graciosos que no saben medir el alcance de sus palabras. Tampoco había sido para tanto, o quizá sí: a fin de cuentas, Jada Pinkett Smith padece una enfermedad autoinmune que le hace sufrir una alopecia crónica. El propio Chris Rock presentó hace unos años un documental sobre lo importante que es el cabello para la identidad de las mujeres negras en Estados Unidos, para su propia feminidad y el concepto que tienen de belleza -puede parecer que es el mismo que para el resto de mujeres del mundo; pero en eso, como en todo, hay matices-, así que también sabía no el terreno, sino la sensibilidad que estaba pisando. Especialmente porque Jada Smith, que no es que se rape el pelo por estética, lleva ya varios años tratando de concienciar desde sus redes de lo que puede significar la alopecia para la autoestima de una mujer. Es difícil creer que Chris Rock no estuviera al tanto de lo que se conoce en todo el mundo. Pero, si no lo sabía, el alcance de la bromita era aún peor: si ves a una mujer calva, no hagas bromas, aunque estés en la ceremonia de los Oscar, aunque te hayan hecho creer que eres desternillante, porque nadie sabe el drama que puede haber detrás.

El discurso de Smith no le ayudó. Después hemos sabido que desde la Academia le pidieron que abandonara la ceremonia, pero Will Ali decidió quedarse: a fin de cuentas, todo el mundo sabía que iba a ganar el Oscar. Ahí comenzó el desbarre, metiendo en el mismo cóctel a Dios, a Richard Williams, a sus hijas tenistas, la llamada de la luz y su recién descubierta conciencia hidrográfica: «En este momento de mi vida estoy abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga y sea. He recibido la llamada de amar a la gente y proteger a la gente y ser un río para mi gente». Y así. Pero el remate final vino cuando afirmó, siendo ya un río vivo de lágrimas, que «El amor te hace cometer locuras». La frase tiene un filo matador, porque es una justificación que vale para demasiadas cosas. Claro que el amor, como otras emociones, puede hacerte cometer locuras; pero eso no las legitima, ni nos exonera si las cometemos. Solo las explica, y luego viene el Código penal.

Lo interesante de todo esto, además del drama de ver a un hombre caer en su mejor momento y a otro con más dignidad aguantando el tipo que contando chistes, han sido las reacciones desencadenadas. Pedro Almodóvar: «No, el demonio no se aprovecha de los momentos culminantes para hacer de las suyas. El demonio, de hecho, no existe». Sexista o no el demonio, cuando Almodóvar recogió su Oscar, bien que se acordó de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Cabeza, el Sagrado Corazón de María, San Judas Tadeo y Jesús de Medinaceli. Ya sé que Pedro Almodóvar no las citó como creyente, sino como homenaje familiar y critica a las campañas para los Oscar del entonces en la cumbre -con su propio demonio susurrándole al oído- productor Harvey Bernstein. Pero creo que Denzel Washington no le hablaba a Smith con misticismo, sino simbólicamente: cuando estés en lo más alto, no te dejes llevar por tus debilidades. Es decir: no te creas que estás en ninguna cima, ‘memento mori’, recuerda que eres mortal. Will Smith era un general triunfante entrando al imperio de los Oscar, pero olvidó que tu enemigo está dentro de ti.

Luego vino lo básico predecible: Will Smith como emblema del heteropatriarcado machista opresor. Pero hace años Jada y él contaron que mantienen una relación abierta: a ella se le han conocido varios amantes, así que heteropatriarcado clásico no hay. La realidad, amigas y amigos, es algo más compleja. Pero ya no sabemos mirar sin colocar esas etiquetitas identitarias que nos hacen más fácil entender la vida, hasta que un tortazo nos despierta con la fragilidad de un hombre.