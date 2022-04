Esto no va de Will

Durante días no hemos parado de ver vídeos, memes, fotos y noticias sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar tras hacer una broma pesada sobre su mujer. Obviamente, hay que condenar la violencia, pero esto no va de ellos, sobre cuyo comportamiento se ha debatido ampliamente estos días. Esto va de Jada Pinkett, a la que nadie preguntó, y sobre que, si no se llega a producir esta agresión verbal, no se habla de la alopecia femenina.

Jada se limitó a poner cara de desaprobación, los ojos en blanco y mirar a su marido, como si ésta no fuera la primera vez que le ocurre. Desgraciadamente, muchas mujeres que padecen enfermedades aparentemente invisibles sufren este tipo de burlas y agresiones verbales a menudo. De hecho, su reacción es propia de quien está harta de comentarios hirientes o fuera de lugar sobre algo que no es ninguna broma. Jada, consciente de que no era la protagonista de la noche -ella no era la candidata a un Oscar-, se lo tomó como un guantazo social más y, como una señora, se lo tragó en silencio y recurrió al decoro. Pero, ¿y si Jada, en su derecho a la legítima defensa, hubiera decidido levantarse y darle un empujón -o una bofetada- a Chris y tomar el micrófono como acto de activismo por todas las mujeres que sufren esta misma enfermedad y no tienen semejante notoriedad pública? Francamente, yo le habría aplaudido. Pero, ¿estarían los medios condenando igual este hecho? Si no llega a ser por este bofetón, nadie habla del tabú de la alopecia femenina. Pese a que estamos acostumbradas a ver a hombres calvos (o casi) o con el pelo rapado, si vemos una mujer sin pelo fácilmente pensamos que tiene cáncer. MAL. Por suerte, este incidente ha servido para poner este problema social en la escena pública, romper clichés y dar a conocer la realidad invisibilizada de estas mujeres, cuya enfermedad actualmente no tiene cura. ¡Viva la manada pelona que defiende la asociación madrileña A pelo! Esta busca apoyar, visibilizar, informar y desligar el pelo como algo inherente a la mujer. En sí, reivindicar una imagen femenina sin pelo distinta, sin pelucas, y ayudar a aquellas que ven dañada su autoestima cuando la alopecia llama a su puerta. Dejemos de debatir sobre hombrías y centrémonos en lo importante: la valentía y fortaleza de estas mujeres. *Escritora